"Oteli su mi pjesmu i dali Ceci, Oliver Mandić mi je obećao": Vesna Zmijanac otkrila tajnu dugu 30 godina

Pjevačica Vesna Zmijanac otkrila je da je svojevremeno u duetu sa Oliverom Mandićem otpjevala pjesmu koja je postala veliki hit, ali u duetu sa Cecom.

Pjevačica Vesna Zmijanac otkrila je da je svojevremeno u duetu sa Oliverom Mandićem otpjevala pjesmu "Zlato, srećan put", koja je na kraju završila kod Svetlane Cece Ražnatović.

Vesna je istakla, da joj je Mandić obećao da će njihova verzija ipak ugledati svjetlost dana.

"Ja sam to otpjevala, sada kad se sjetim, raspametim se koliko je to bilo dobro. A onda su mi tu pesmu oteli. Oliver, svaki put kada me sretne mi obećava da će tu našu verziju pustitii u etar, ali to se nikada nije desilo. Zašto? Pitajte njega, i ja bih voljela ponovo da je čuje", kazala je Vesna za Kurir.

Pomenutu pesmu je tri godine kasnije na svom albumu "Fatalna ljubav" objavila Ceca. Već i vrapci znaju da je par pjesama, koje su bile pisane za Vesnu, kasnije otpevala Ražnatovićka, poput "Kukavice" i "Idi dok si mlad". Zmijančeva je svojevremeno priznala da je i Merlinova pjesma "Beograd" bila najprije namijenjena njoj, piše Informer.

Jedan od najvećih evergrinova Svetlane Cece Ražnatović, pesmu "Idi dok si mlad", trebalo je da snimi Vesna Zmijanac, koja je potom otkrila pravu istinu. Naime, već godinama kruži saga o pjesmi koju je Ceca snimila u svojoj 22. godini, a koja ju je vinula u zvjezdana nebesa i u sam vrh. Vesna je gostujući u Amidži šou, ispričala da je njen tadašnji emotivni partner bio jako ljubomoran, jer se u pjesmi pominje mlađi čovjek.

"Cecina pjesma 'Idi dok si mlad' pisana je za mene, ali sam odbila da je otpjevam zbog tadašnjeg momka, koji je sumnjao da ga varam sa mlađim, zbog riječi te pjesme".

"Je l to istina?" upitao je Ognjen, a Vesna je bez zadrške priznala da je tačno da je odbila da snimi pjesmu zbog momka, odnosno da joj je on zabranio.

"Istina je, pa da. Ceca je tada bila skroz klinka, i pjeva nekom idi dok si mlad... Meni je bilo zabranjeno to da snimim, jer se to po pjesmi odnosilo na nekog ko je mlad, a ovaj gospodin nije baš bio mlad i tako", otkrila je Vesna.

Inače, Ceca je svojevremeno otkrila kako je pjesma dospjela u njene ruke.

"Vesna Zmijanac je trebala da snimi pjesmu 'Idi dok si mlad'. Međutim, nije joj se svidio tekst, ali joj se dopala melodija. Baš u to vrijeme smo moja sestra Lidija i ja otišle da preslušamo nove pesme kod Marine Tucaković. Vesna nije tada otpevala tu pjesmu, i ja sam je odmah na prvo slušanje prihvatila. Samo sam rekla: 'To je to'", rekla je Ceca jednom prilikom za domaće medije.

