Iz autobusa i kamiona ukrali više od 1.300 litara nafte

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor rasvijetlili su u roku od jednog dana dvije teške krađe i uhapsili dvije osobe osumnjičene da su iz vozila dvije kompanije ukrale više od 1.300 litara nafte.

Zbog sumnje da su počinili dva krivična djela teška krađa, slobode su lišeni L.V. (22) i L.P. (18) iz Kotora.

Kako se sumnja, oni su 13. maja iz autobusa jedne autoprevozničke firme otuđili 330 litara nafte, dok su dan kasnije iz kamiona građevinske firme ukrali oko 1.000 litara goriva.

Policija je, kako je saopšteno, osumnjičene identifikovala i uhapsila svega dan nakon izvršenja drugog krivičnog djela.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su u kratkom roku identifikovali ova lica i lišili ih slobode 15. maja“, navodi se u saopštenju policije.

Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.