Arne Slot je prvi trener u istoriji Liverpula koji je doživio 20 poraza u sezoni, bijesni navijači traže da mu se uruči otkaz, dok on pravi tim za novu sezonu

Liverpul je izgubio od Aston Vila rezultatom 4:2 u pretposljednjem kolu Premijer liga, što je samo još jedan pokazatelj sumorne sezone za klub sa Enfilda.

Liverpul će sezonu završiti bez ijednog trofeja, svega godinu nakon osvajanja Premijer lige i ulaganja gotovo 500 miliona eura u novi tim. Glavni krivac u očima navijača je trener Arne Slot, koji je ovim porazom upisao čak 20. neuspjeh u sezoni, od čega 12 u prvenstvu.

Tako je Slot postao trener sa najviše poraza u jednoj sezoni u istoriji Liverpula, prestigavši Rafa Benitez, koji je u dvije sezone imao po 19 poraza.

Navijači su sve glasniji u zahtjevima da klub uruči otkaz holandskom stručnjaku i dovede novo ime na klupu. Kao najveća želja pominje se Ćabi Alonso, nekadašnji fudbaler Liverpula i miljenik navijača.

Ipak, Slot je prije meča sa Aston Vilom poručio da vjeruje da ostaje na klupi i naredne sezone.

„Vjerujem da ću biti trener Liverpula i sljedeće sezone. Uprava kluba radi na pojačanjima i ja sam dio tih razgovora“, rekao je Slot.

Navijači zamjeraju treneru i sukob sa Mohamed Salah, koji bi mogao da napusti klub, kao i loš odnos sa Endi Robertson. Kao jedna od najvećih grešaka navodi se i odluka da u timu ostane Kodi Gakpo, zbog čega je prodat Luis Dijaz, koji trenutno briljira u dresu Bajern Minhen.

Arne Slot BREAKS the record for most defeats in a single season by any Liverpool manager



Rafael Benitez (2004/05) - 19

Rafael Benitez (2009/10) - 19

ARNE SLOT (2025/2026) - 20pic.twitter.com/6u4ux5fVAx — Anything Liverpool (@AnythingLFC_)May 15, 2026

Tokom većeg dijela sezone Kodi Gakpo imao je prednost u odnosu na ostale igrače u napadu Liverpul. Da li je razlog tome činjenica da su i on i trener Arne Slot Holanđani ili nešto drugo, vjerovatno nikada neće biti poznato.

Gakpo, prema statistikama, ima najgoru konverziju šuteva u cijeloj Premijer liga kada se uporedi broj postignutih golova i upućenih udaraca. Uprkos tome, često se nalazi u стартној postavi Liverpula.

Šta je sve Slot izgovorio?

Poslije poraza od Aston Vila, trener Liverpula Arne Slot imao je konferenciju za medije na kojoj je djelovao prilično nepovezano. Liverpul je ove sezone primio čak 52 gola u Premijer liga, više nego Kristal Palas i Notingem Forest, dok je na gostovanjima upisao devet poraza u 19 utakmica.

„Da, primili smo veliki broj golova, ali nijesmo dali dovoljno. Dati dva gola na gostovanju ovdje nije loše. Čeka nas još jedna utakmica do kraja sezone i na to moramo biti fokusirani. Razumijem da su navijači razočarani rezultatom, ali sam siguran da uz njihovu podršku na Enfildu možemo izboriti plasman u Ligu šampiona“, rekao je Slot.

Novinare je zanimalo i zbog čega se Liverpul toliko muči na gostovanjima.

„Generalno se sve ekipe muče kada ne igraju kod kuće, ali mi kao jedan od najboljih timova imamo previše poraza. To ima veze sa tim što smo prelako primali golove i nijesmo koristili šanse kao prošle sezone. Ne pomaže ni kada su napadači povrijeđeni. Isak skoro da nije igrao ove sezone, Ekitike se nedavno povrijedio. Tako je kako je, sada moramo da se fokusiramo na Brentford“, dodao je holandski trener.

Kako je Slot osvojio titulu sa Liverpulom?

Kada je legendarni Jirgen Klop saopštio da odlazi iz Liverpula, mnogi su očekivali pad ekipe. Ipak, Arne Slot je već u prvoj sezoni stigao do titule, a odgovor kako je to uspio mnogi vide u činjenici da gotovo ništa nije mijenjao.

Zadržao je Klopovu bazu igrača, a jedino pojačanje bio je Federiko Kijeza. Igrao je u istoj formaciji, dao slobodu Mohamed Salahu i Luis Dijazu, odbrana je funkcionisala, a napadači koristili šanse.

Ovog ljeta dobio je gotovo „odriješene ruke“, pa je klub potrošio oko 500 miliona eura na pojačanja. Među njima je stigao i Florijan Virc, ali igra Liverpula i dalje djeluje bezidejno.

Mnogi smatraju da Slot ne koristi Virca na pravi način, posebno kada se njegove partije za Liverpul uporede sa igrama koje je pružao kod Ćabi Alonsoa u Bajer Leverkuzenu.

Navijači ističu da je i u Klopovim prvim sezonama bilo poraza, ali da se tada jasno vidjela ideja i napredak u igri, dok kod Slota mnogi ne vide ni jedno ni drugo. Ostaje pitanje da li će čelnici Liverpula rizikovati i pružiti mu novu šansu i naredne sezone.