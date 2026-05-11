Prva žena Voje Brajovića hitno hospitalizovana: Oglasila se ćerka Iskra, sebe krivi za nesreću

Autor Jelena Sitarica
Prva supruga glumca Voje Brajovića, s kojom je dobio ćerku Iskru, Liljana, tenutno je hospitalizovana na VMA.

Iako je Voja Brajović poznat kao jedan od naših najboljih glumaca i veliki šarmer koji je osvajao ženska srca putem ekrana, u privatnom životu je stao na ludi kamen dva puta.

Njegova prva supruga Ljiljana zbog ljubavi je napustila medicinu i podarila mu dvoje djece koja su takođe postala dio javnog života. Vojina ćerka Iskra sada se oglasila uz emotivnu fotografiju na mrežama, mami čestitala Dan Majki, pa ispričala kako se Ljiljana nalazi na VMA:

- Dan Majki i nije neki dan Majki ako majka nije tu nego kao moja, na primjer, na VMA jer sam je zvala da kukam što sam majka i da mi pritekne u pomoć, a majka kao majka krene odmah u toj žurbi padne na lokvu pred mojom zgradom i polomi karličnu kost. I sve što imam da poželim za Dan Majki jeste da su nam majke zdrave i da možemo da ih zagrlimo. Kao što ja moju grlim u mislima najjače i u svim trenucima kad nisam kraj nje - napisala je glumica.

Podsjetimo, Voja i Ljiljana su se poznavali još od malih nogu, jer je ona bila djevojčica iz njegovog komšiluka u Valjevu. Zanimljiva je činjenica da je Ljiljanin otac bio ljekar koji je liječio Voju dok je bio dječak. Kada su odlučili da stupe u brak, Ljiljana je donijela veliku životnu odluku – napustila je studije medicine i u potpunosti se posvetila svojoj porodici. 

Kraj braka i novi početak čuvenog glumca

Njihov brak, ipak, nije potrajao. Voja Brajović se u svojim srednjim godinama razveo od Ljiljane. Nakon toga, slavni glumac je započeo novo životno poglavlje i po drugi put se oženio, ovog puta sa svojom 23 godine mlađom koleginicom, glumicom Milicom Mihajlović.

