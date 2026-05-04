Zorica Marković otkrila tajnu sa snimanja "Tesne kože": Jedan potez Voje Brajovića ne zaboravlja ni posle 40 godina

Zorica Marković prisetila se snimanja "Tesne kože 3" u kojem je izvela svoj veliki hit "Lijte kiše".

Izvor: Instagram/zoricamarkovic_official

Zorica Marković, koja je prije nekoliko mjeseci zbog narušenog zdravstvenog stanja izašla iz rijalitija "Elita 9", otvoreno je pred našim kamerama bez zadrške govorila o počecima u karijeri, kolegama, ličnim stavovima i aktuelnim estradnim temama.

Odmah na početku prisjetila se kultnog filma "Tesna koža", u čijem je trećem nastavku učestvovala i saradnje sa legendarnim glumcima Milanom Lanetom Gutovićem i Vojom Brajovićem.

"Imala sam sreću da upoznam te ljude i da učestvujem u tom projektu, po meni najgledanijem u istoriji tog tipa filma. Šojić (Milan Lane Gutović, prim. aut.), moj brat, više se ne rađa. Mnogo mi nedostaje. U šminkernici, dok su njemu namještali brkove, plakali smo od smijeha šta je sve izvaljivao, laka mu zemlja", prisjeća se Zorica.

"Kada je počelo snimanje, dok je kamera išla po šinama, Voja Brajović sjedi i gleda ga ispod šešira", prisjetila se Zorica, pa otkrila da su bili i pogledi između nje i Voje.

"Pa tako nešto malo smo se gledali, u fazonu 'ala bih te ja'. To mi je bilo slatko i simpatično. Naravno, nikada ništa nije bilo. Šest puta smo vraćali scenu kada Voja Brajović sedi i Šojić ulazi sa telohraniteljem, i momak koji je radio na kranu se tresao, nema kadra jer umire od smijeha. Statisti su se smijali. Pola scena koje su ubačene su toliko bile dobre, a nisu bile u planu."

Dotakla se i legendarne ekipe iz serije "Srećni ljudi", posebno ženskog dela glumačke postave. Tanja Bošković (Lola), Ljiljana Dragutinović (Natalija), Radmila Živković (Đilda) i Jelica Sretenović (Ljubičica) činile su ovaj kolektiv, pa je otkrila koja je najpribližnija njoj u stvarnom životu:

"Đilda. To je bila glumačka ekipa. Nažalost, nema ih više. Ne znam koga bih izdvojila iz nove generacije."

Zorica je priznala da ne zna s parama.

"Da mi nije sinova, ja ne bih znala sa parama. Nisam ti ja neko ko štedi. Jedino što sam pametno uradila jeste što sam obezbijedila krov nad glavom djeci i sebi."