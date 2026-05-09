Ana prijetila Raletovoj bivšoj ženi: Konačno progovorila Slavica i objelodanila šta je pjevačica uradila porodici

Slavica je otkrila šta se dešava u njenom životu nakon konflikta sa Raletom, ali i Anom, kao i da je pjevačicu blokirala nakon skandaloznih poruka.

Bišva supruga kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, Slavica Coka Ratković živi u stanu u kom je živjela sa kompozitorom, a u kom žive danas njena djeca koju je dobila u braku sa Raletom.

Slavica Coka Ratković otvorila je dušu i progovorila o krahu braka sa Raletom Ratkovićem, njegovoj vezi sa Anom Nikolić, ali i problemima koji su doveli do toga da danas ne komuniciraju. Coka inače radi i živi u Njemačkoj, dok su djeca koju je dobila u braku sa Raletom u Beogradu. Otkrila je da li je osetila u nekom trenutku da je Rale vara.

"Po prirodi nisam ljubomorna žena. Uopšte nisam primjetila da on mene vara. Kasnije sam čula da je tu bilo raznih pjevačica, mene to ništa nije povredilo. Nisam ni vjerovala kad su mi rekle. Nisam se družila sa pjevačicama jer ja imam neki svoj svijet, drugi svijet. Sretala sam ih svakodnevno, naravno. Odem u studio ranije samo kad mi treba nešto od njega ili treba nešto da donesem ili da uzmem. Uopšte nisam bila tip žene da ja sjedim u njegovom studiju i da ja nešto komentarišem, pregovaram, kao što obično žene kompozitora, aranžera i producenta vole da rade. Nisam takva. Pustila sam njega da on radi svoj posao. Nisam bila ljubomorna. Poštovala sam sve, nisam ni smatrala da bi me on prevario. Bila sam jako mlada. Što bi me prevario? Rodila sam mu dvoje djece. Bila sam dobra žena. Što bi me prevario? Očigledno da on ima neki kompleks da voli pjevačice. Ne znam, baš voli pjevačice", kaže ona i dodaje:

"Nema šanse da ako nisi pjevačica, da bi neka žena imala šansu kod njega. A mislim da i nekim normalnim ženama da im Rale nije baš tako interesantan", ističe Slavica.

"Uspjela je jednu video poruku, odmah sam je blokirala i u to vrijeme ja sam bila jako bolesna. Slala je mojoj majci od 80 godina poruke. Opet, ne krivim ja nju za to. On je kriv, jer ja sam njemu rekla kad je krenuo sa sa njom, kad je bila ta frka između nje i Olje. Ja sam ga pozvala i rekla: “Šta se to dešava? Jesi li ti njoj objasnio u kakvim smo mi odnosima?” On je meni rekao: 'Ma da, da, pa to bi bilo zadnje kad bi tu nešto uradila.' Ja kažem: 'Dobro, objasni joj.' Očigledno joj nije objasnio.'

Slavica je otkila i da je dobijala poruke od Ane uvredljivog sadržaja.

"U vrijeme dok sam ja bila u bolnici, ona je slala mojoj majci, tipa, vređala, da je trudna, nešto vezano ... 'Ako ne prestanete', a ne znam šta da prestanemo? Nisu bile prijatne poruke ni najmanje. Nikad tako nisam doživjela ni od koga. Ponašali su se užasno ovde u stanu prema mojoj porodici i ja to stvarno ne mogu da tolerišem", rekla je ona, a na pitanje kako su njena djeca prihvatia sve što se dešava kaže:

"Uopšte ne bih željela da moju djecu i njeno dijete stavljam u to blato jer ne zaslužuju, jer su divni. Ne želim uopšte da njih pominjem. Meni su djeca ono nešto kao i svakoj majci i stvarno ne mogu to da dozvolim. Ona je vjerovatno mislila da ću ja da se uplašim i da neću da reagujem. Ne mogu da dođem do tog čovjeka da rešimo to što imamo. Vjerovatno je Ana dobro pritegla, ali ja moram s njim da reijšim neke stvari. Ne mogu da s njim da razgovaram. Ne znam da li se plaši da sjedne sa mnom da priča. On je iznajmio tu kuću na Avali i ja sam mu rekla da ne razumijem kako nekom smeta da ja dođem svojoj kući. Drugu kuću nemam. Ako se njima ne sviđa što ja dolazim ovde, onda nema šta da traže oni ovde. Ovde žive naša deca i oni su u komunikaciji sa ocem. Ja se možda i vratim uskoro, jer ja više i ne mogu da radim tako kao što sam radila", iskrena je Slavica za domaće medije.

