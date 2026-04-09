Rale uslikan sa ćerkom Ane Nikolić nakon što mu je odložena operacija srca: Evo u kakvom je stanju kompozitor

Poznati kompozitor ima zdravstvene probleme, a sada je viđen u jednoj cvećari.

Izvor: Kurir

Poznati kompozitor Goran Ratković Rale uslikan je u jednoj beogradskoj cvećari u društvu Tare, ćerke Ane Nikolić. Rale je sa naslednicom poznate pevačice birao bukete, a iz radnje je izašao sa velikim buketom crvenog cveća u rukama.

Sudeći po fotografijama, par je sada u dobrim odnosima, nakon turbulentnog perioda koji su obeležili česti raskidi i pomirenja.

Podsetimo, Goran Ratković Rale trebalo bi uskoro da ode na opreraciju, s obzirom na to da ima problema sa srcem. Ipak, njegova izabranica Ana Nikolić otkrila je da kompozitor odbija da mu lekari pomognu.

"Sve je gore i gore, neće kod lekara, ali šta da mu radim. On još nije otišao na operaciju, a ja apelujem da legne. Nego, mora biti vezan", izjavila je Ana za Hype TV.

Na direktno pitanje zbog čega je situacija takva i zašto se Rale tako ponaša, Nikolićeva je kratko i pomalo misteriozno poručila.

"Pa zato što nema to što treba da ima."