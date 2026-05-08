Prevaru sa 20 godina mlađom mu dobro naplatila: Kolika je paprena alimentacija koju dobija srpska voditeljka

Voditeljka Snežana Dakić izdaju u braku je dobro unovčila.

Izvor: instagram.com/snezanadakic

Poznata voditeljka Snežana Dakić svojevremeno se našla na naslovnim stranama svih srspkih tabloida nakon što se saznalo da ju je bivši suprug prevario sa 20 godina mlađom sekretaricom.

Podsjetimo, Dakić je ranije bila u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem sa kojim je dobila i ćerku Lauru, a nakon skandala i 9 godina zajedničkog života par se razveo.

Na sudu je utvrđen tačan iznos koji je Mikić plaćao za naslednicu, te je, kako su mediji tada pisali, riječ o cifri od 350.000 dinara, a biznismen je bivšoj supruzi i ćerki ostavio stan na Novom Beogradu gdje su zajedno živjeli.

Po zakonu, Laura ima pravo na alimentaciju do svog punoljetstva, odnosno do 25. godine ukoliko je redovan student.

Kada je riječ o krahu braka, voditeljka nikada nije želela previše da detaljiše, te je o svemu pričala svega par puta.

" Da budem iskrena ja u braku nisam imala osjećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gdje mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to" rekla je iskreno voditeljka i otkrila da joj je bilo jako teško što su mediji saznali za nevjerstvo njenog supruga.

" Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše " rekla je Snežana Dakić u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.