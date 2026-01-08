Srpska voditeljka prije 12 godina preživjela pakao na Božić: Usledila hitna operacija, ugrađen joj stent ka mozgu

Voditeljki Snežani Dakić (56) prije 12 godina ugrađen je stent ka mozgu, a sada se na Instagramu prisjetila tog perioda.

Izvor: Instagram/screenshot/snezanadakic

Prije dvanaest godina, poznata srpska voditeljka Snežana Dakić prošla je kroz izuzetno težak zdravstveni period, kada joj je ugrađen stent ka mozgu. Ona se nedavno na Instagramu osvrnula na taj dio života, podsjećajući da je ova ozbiljna operacija obavljena 2013. godine, i to upravo na Božić.

"Kako je otkrila, zahvat nije mogla da uradi u Srbiji, a termin koji joj je ponuđen u bolnici u Esenu pao je baš na najveći hrišćanski praznik.

Prije 12 godina, na Badnje veče, ležala sam u bolnici u Esenu, molila se Bogu da operacija koju sam zakazala na Božić prođe uspješno. U sobi je bio televizor, a na jednom od kanala snimak neke vrste oltara. Poslali su mi duhovnicu. Bila je žena koja je govorila naš jezik. Nije bila časna sestra. Kao neka verska službenica. Sveštenica. Pretpostavljam da su često imali pacijente iz bivše Jugoslavije, pa je ona 'pokrivala' to govorno područje. Bila sam uplašena. Naravno! Strahovala sam u tom trenutku već tri mjeseca, jer je ishod moje komplikacije bio nepredvidiv. Nije bilo za operaciju. Ali sve se razrešilo brže nego što su predviđali - napisala je ona, pa nastavila.

Bila sam disciplinovana. I napokon je došao i taj dan, stigla sam u najbolju kliniku za endovaskularnu hirurgiju. Istraživanje gdje ću i kod kog doktora obavila sam sama. U našoj zemlji niko nije umeo da izvede tu intervenciju. A nije bilo ni stentova na 'lageru'. Sama sam prevela i medicinsku dokumentaciju. Načekala bih se inače. Sama sam pisala doktoru i on je ubrzo odgovorio. Jedan od ponuđenih termina bio je na naš Božić. Ne sjećam se o čemu sam razgovarala sa tom ženom u bolničkoj sobi, niti da li je ona bila sveštenica, niti iz koje crkve. Poslali su je kao utehu. Bila sam jako usamljena te noći. Na Badnje veče. Ali Bog je pomogao, udružen sa savremenom medicinom. Sve je dobro prošlo. Ali strah nije, još neko vrijeme - nastavila je ona."

Podsjetite se kako je tada izgledala:

"- Iz Njemačke sam otišla sa jakom glavoboljom, ali sa stentom koji je čvrsto stajao gdje treba. Od tada se skoro sve promijenilo! Na bolje. Ali proces moje lične transformacije bio je dug i bolan! Bilo je teško u svakom pogledu. I bilo je niskih udaraca iz bliskog okruženja, uprkos patnji koja mi je već i sama po sebi bila dovoljna! Očigledno je moralo da se nauči da nisu svi ljudi dobri i da ne treba imati toliko povjerenja! Ali, prošlo je! Sada sam mnogo bolje i mnogo bolja nego prije. Čak sam i ljepša. Staložena, mirna! Jasno mi je. I kada uhvatim sebe da me gluposti nerviraju, trebalo bi da se sjetim onih mjeseci od oktobra 2013. do 7. januara 2014. Hvala Bogu, hvala životu i srećan svima Božić! Neka donese radost i odnese bol. Hristos se rodi!!!"