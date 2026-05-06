Cecin prijatelj pronađen mrtav: Pjevačica slomljena od bola i tuge, njene riječi kidaju dušu

Autor Ana Živančević
0

Boban Kusturić pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma.

Cecin prijatelj pronađen mrtav Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP Republike Srpske, Boban Kusturić (52), pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Vijest o njegovoj smrti potresla je javnost, a među onima koji su se oprostili od njega bila je i pjevačica Ceca Ražnatović, koja je emotivnom porukom odala počast svom prijatelju.

Ceca se oglasila putem društvenih mreža, gdje je podijelila njegovu fotografiju i kratko se oprostila riječima koje su dirnule mnoge.

"Bobane, prijatelju moj, leti, zauvijek ti vedro nebo bilo", napisala je Ceca.

Ko je bio Boban Kusturić

Boban Kusturić rođen je 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Nakon završetka Vojne akademije Vojske Jugoslavije - Odsjek za RV i PVO u Beogradu 1997. godine, stekao je zvanje oficira avijacije - pilota. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Vojsci Republike Srpske, gdje je od 1997. do 2005. godine radio kao pilot.

Nakon vojne službe, karijeru je nastavio u oblasti civilnog vazduhoplovstva. U Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske obavljao je funkciju šefa Spasilačke helikopterske jedinice "SAR", gde je bio zadužen za operacije potrage i spasavanja.

Od 2008. godine pa sve do aprila 2025. godine bio je na čelu Helikopterskog servisa Republike Srpske, dok je nakon reorganizacije sistema preuzeo dužnost načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP Republike Srpske. Za svoj dugogodišnji rad i doprinos službi odlikovan je Ordenom Miloša Obilića, koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske. Smrt Bobana Kusturića ostavila je veliki trag među kolegama, prijateljima i svima koji su ga poznavali, a njegove zasluge u oblasti vazduhoplovstva i spasilačkih misija pamtiće se još dugo.

Izvor: Republika.rs/ MONDO

