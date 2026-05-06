"Ne mogu da ostajem sam, tu su najbliži": Darko Lazić otvorio dušu, bolne reči kidaju dušu

Darko Lazić je otkrio da mora da peva, ali isto da spas nalazi upravo u muzici.

Folk pevač Darko Lazić pre dva meseca izgubio je rođenog brata Dragana, koji je poginuo u saobraćajki, a kako je sinoć istakao, uoči nastupa u Beogradu, još uvek nije izašao iz mučnog perioda.

"Nisam još isplivao iz teškog perioda. Još se borim, još plivam. Borim se. Samo ja znam kako mi je. Nosim bol u sebi. Trudim se da budem profesionalan, da nastavim sa životom", rekao je Darko sa knedlom u grlu.

"Veliki je bol, velika je tragedija. Uglavnom sam sa najbližima, da ne ostajem sam. Bol lečim kroz Kaću, žena je moja najveća podrška. Sad radim, ali radim na silu. Ovo je posao, moram da radim, ko to kritikuje i piše da sam se brzo vratio poslu, to ne može niko normalan da napiše", dodao je on.

Otkrio je da je zadovoljan novim projektom, te da spas traži u muzici.

"Nova pesma je izašla, Đus, Đani i ja, kombinacija, ispalo je jako dobro. Pesma za omladinu, zanimljiva je. Imam pesmu za brata, ali je rano, ne mogu da je otpevam. Komuniciram ovih dana najviše sa Slobom i Kaporom, i sa kumom Andreanom, naravno", rekao je Darko za domaće medije.