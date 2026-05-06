logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne mogu da ostajem sam, tu su najbliži": Darko Lazić otvorio dušu, bolne reči kidaju dušu

"Ne mogu da ostajem sam, tu su najbliži": Darko Lazić otvorio dušu, bolne reči kidaju dušu

Autor Đorđe Milošević
0

Darko Lazić je otkrio da mora da peva, ali isto da spas nalazi upravo u muzici.

Darko Lazić otvorio dušu, bolne reči kidaju dušu Izvor: Instagram/darkolazicofficial/printscreen

Folk pevač Darko Lazić pre dva meseca izgubio je rođenog brata Dragana, koji je poginuo u saobraćajki, a kako je sinoć istakao, uoči nastupa u Beogradu, još uvek nije izašao iz mučnog perioda.

"Nisam još isplivao iz teškog perioda. Još se borim, još plivam. Borim se. Samo ja znam kako mi je. Nosim bol u sebi. Trudim se da budem profesionalan, da nastavim sa životom", rekao je Darko sa knedlom u grlu.

"Veliki je bol, velika je tragedija. Uglavnom sam sa najbližima, da ne ostajem sam. Bol lečim kroz Kaću, žena je moja najveća podrška. Sad radim, ali radim na silu. Ovo je posao, moram da radim, ko to kritikuje i piše da sam se brzo vratio poslu, to ne može niko normalan da napiše", dodao je on.

Možda ce vas zanimati

Otkrio je da je zadovoljan novim projektom, te da spas traži u muzici.

"Nova pesma je izašla, Đus, Đani i ja, kombinacija, ispalo je jako dobro. Pesma za omladinu, zanimljiva je. Imam pesmu za brata, ali je rano, ne mogu da je otpevam. Komuniciram ovih dana najviše sa Slobom i Kaporom, i sa kumom Andreanom, naravno", rekao je Darko za domaće medije.

Tagovi

Darko Lazić Brat

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ