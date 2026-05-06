Ekipe gradskog preduzeća „Putevi“ d.o.o. sjutra započinju radove na sanaciji ulice Miljana Vukova. Zbog izvođenja radova (mašinsko struganje kolovoza), doći će do obustave saobraćaja po fazama, i to:

I faza: 07.05.2026. godine, u periodu od 07.00 do 15.00 časova – na dionici od ulice Slobode do ulice Balšića.

II faza: 08.05.2026. godine, u periodu od 07.00 do 15.00 časova – na dionici od ulice Balšića do ulice Marka Miljanova.

“Radovi će se izvoditi fazno kako bi se smanjile gužve. Molimo građane za razumijevanje i da u navedenim terminima koriste alternativne pravce kretanja“, saopšteno je iz preduzeća „Putevi“ , prenosi CdM.