Radovi će se izvoditi fazno kako bi se smanjile gužve. Molimo građane za razumijevanje i da u navedenim terminima koriste alternativne pravce kretanja
Ekipe gradskog preduzeća „Putevi“ d.o.o. sjutra započinju radove na sanaciji ulice Miljana Vukova. Zbog izvođenja radova (mašinsko struganje kolovoza), doći će do obustave saobraćaja po fazama, i to:
I faza: 07.05.2026. godine, u periodu od 07.00 do 15.00 časova – na dionici od ulice Slobode do ulice Balšića.
II faza: 08.05.2026. godine, u periodu od 07.00 do 15.00 časova – na dionici od ulice Balšića do ulice Marka Miljanova.
“Radovi će se izvoditi fazno kako bi se smanjile gužve. Molimo građane za razumijevanje i da u navedenim terminima koriste alternativne pravce kretanja“, saopšteno je iz preduzeća „Putevi“ , prenosi CdM.