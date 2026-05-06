Iran odgovorio na američki predlog o kraju rata na Bliskom istoku. Osudili su "američki spisak želja" i zapretili su novim vojnim udarima.

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države i Iran su navodno bili blizu formiranja i potpisivanja memoranduma o završetku rata na Bliskom istoku, saznaje "Aksios". Međutim, portparol iranskog parlamenta Ebrahim Razei je saopštio da Iran to doživljavao kao "američki spisak želja", prenosi britanski list "Gardijan".

On se tim povodom oglasio na svom "X" nalogu. Kritikovao je američki "spisak želja" kako Iran vidi ovaj predlog i zaprijetio je Amerikancima ukoliko pregovori propadnu.

"Amerikanci neće dobiti u izgubljenom ratu ono što nisu stekli u direktnim pregovorima. Iran ima prst na okidaču i spreman je. Ako se ne predaju i ne obezbijede neophodne koncesije, ili pokušaju neku prevaru, odgovorićemo adekvatno", naveo je on.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.