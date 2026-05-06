Dunja Jovanić iskopirala Kendal i Hejli sa Met Gale? Htjela da izgleda kao statua, mreže gore od prozivki

Poznata influnserka Dunja Jovanić pojavila se u izdanju za koje su mnogi na mrežama prokomentarisali da je kopija slavnih sa Met Gale.

Prije samo dva dana završena je Met Gala u Njujorku, a modna smotra okupila je veliki broj poznatih ličnosti koje su prikazale smjele kostime na zadatu temu - "Fashion is art" ("Moda je umetnost").

I dok svi bruje o kontroverznim stajlinzima, i u našoj prestonici desio se događaj na kom se između ostalih pojavila Dunja Jovanić, a mnogima je njen stajling zaličio na kombinaciju onih koje su nosile Kajli Džener, Hejli Biber i Kendal Džener.

Pogledajte Dunjin stajling koji izgleda poput statue i kao da je "izliven" na njenom telu:

Dok su jedni hvalili njen izgled, bilo je i onih kojima je upalo u oko da neodoljivo podsjeća na izdanja sestara Džener - Kendal i Kajli sa Gale, pogledajte:

"Kopija Hejli, Kajli i Kendal u jednoj", "Je l' samo meni ovo liči na kopiju Hejli B?" nizali su se komentari, a bilo je i ovakvih: "Pre do bro!" "Pokidala".

I Dunjina bliska prijateljica, influenserka Nina Kovrlja, imala je top sličnog modela nedavno na Dunjinoj proslavi, ali u puder roze boji: