Meksiko Siti tone alarmantnom brzinom, toliko velikom da se promijene vide čak i iz svemira. Snimci moćnog NASA radarskog sistema pokazuju da se pojedini djelovi grada spuštaju više od 1,2 centimetra mjesečno, zbog čega je ovaj grad postao jedna od prestonica koje najbrže tonu na planeti.

Ova ogromna metropola, ujedno i jedan od najvećih gradova na svijetu, prostire se preko visokoplaninskog jezera i nalazi se iznad drevnog akvifera, odnosno podzemnog rezervoara vode, iz kojeg se obezbeđuje oko 60 odsto pijaće vode za čak 22 miliona stanovnika.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026.pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth)April 29, 2026

Prekomjerno crpljenje vode izazvalo tonjenje grada

Tokom godina, podzemne vode iz akvifera crpljene su u tolikoj meri da je zemljište iznad njega počelo da tone. Prekomjerno iskorišćavanje vode dodatno je pogoršalo hroničnu krizu sa vodosnabdevanjem, zbog koje Meksiko Sitiju preti takozvani "Dan nula" - trenutak kada bi slavine mogle potpuno da presuše.

Brzo tonjenje grada dodatno je ubrzano nekontrolisanom urbanizacijom i izgradnjom nove infrastrukture, čija težina dodatno opterećuje zemljište bogato glinom.

Problem poznat još od prošlog vijeka

Tonjenje Meksiko Sitija prvi put je zabilježeno još dvadesetih godina prošlog vijeka, a stanovnici već decenijama osjećaju posljedice.

Pucanje puteva, nakrivljene zgrade i oštećenja željezničkog sistema postali su svakodnevica u pojedinim delovima grada.

Najnoviji snimci satelita NISAR, zajedničkog projekta NASA i Indijske organizacije za istraživanje svemira, sada prikazuju razmjere problema do najsitnijih detalja.

NASA satelit otkrio alarmantne podatke

Satelit NISAR napravljen je kako bi pratio neke od najsloženijih procesa na Zemlji i sposoban je da registruje čak i veoma suptilna pomeranja tla, poput tonjenja zemljišta.

Prema podacima koje je prikupio između oktobra 2025. i januara 2026. godine, tokom sušne sezone u Meksiko Sitiju, pojedini djelovi grada tonuli su brzinom od oko dva centimetra mjesečno, odnosno više od 24 centimetra godišnje.

Najpogođenija područja uključuju i Međunarodni aerodrom Benito Huarez, glavni aerodrom grada.

Čuveni spomenik "tone" zajedno sa gradom

Kolike su razmjere problema pokazuje i jedan od najpoznatijih simbola grada - spomenik Anđeo nezavisnosti, visok 35 metara, izgrađen 1910. godine povodom stogodišnjice nezavisnosti Meksika.

Zbog tonjenja tla, tokom godina na njegovo postolje moralo je da bude dodato čak 14 stepenika.

"Meksiko Siti je jedno od najpoznatijih žarišta tonjenja tla, a ovakvi snimci su tek početak za NISAR", rekao je Dejvid Bekaert, član naučnog tima ovog projekta.

Dodao je da se očekuje veliki broj novih otkrića širom sveta zahvaljujući ovom satelitu.

Satelit prati i vulkane, glečere i useve

Osim tonjenja gradova, NISAR može da prati i pomeranje glečera, rast useva, kao i prirodne katastrofe poput vulkanskih erupcija.

