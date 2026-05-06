Tijelo muškarca pronađeno je danas oko podneva na trotoaru ispod Brankovog mosta u Beogradu. Hitna pomoć je na licu mjesta konstatovala smrt, a policija i forenzika obavljaju uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama, danas oko 12.10 časova zatečeno je tijelo muškaraca na trotoaru u Karađorđevoj ulici ispod Brankovog mosta u Beogradu.

Hitna pomoć po dolasku na lice mjesta mogla je samo da potvrdi smrt.

Prema navodima građana, policija i forenzika su na licu mjesta.

