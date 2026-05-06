Dežurni tužilac dao je uputstvo službenicima policije za preduzimanje svih zakonom propisanih mjera i radnji kako bi se prikupile sve relevantne činjenice za donošenje odluke da li u radnjama nekog lica ima elemenata krivičnog djela, saopšteno je "Danu" iz nikšićkog tužilaštva

Privođenje i saslušavanje osoba koje se dovode u vezu sa sačinjavanjem i dijeljenjem video-snimka na kojem su automobil "majbah", koji je zadužio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, i vozilo iz njegove pratnje izazvalo je različite reakcije u javnosti. Najglasniji su bili oni koji tvrde da je do sada više državnih zvaničnika i funkcionera snimljeno u službenim vozilima, za šta niko nije odgovarao, da u tim radnjama nema elemenata krivičnog djela i da se radi o "predstavi". S druge strane, ima i onih koji navode da je u pitanju ozbiljan bezbjednosni propust zbog kojeg neko mora odgovarati.

Međutim, Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću, koje je formiralo predmet povodom spornih snimaka, još nije utvrdilo da li je snimanje vozila direktora policije i njegove pratnje krivično djelo i da li u radnjama nekih od dosad privođenih i saslušavanih ima elemenata krivičnog djela. Postupajući tužilac policiji je dao uputstva za postupanje kako bi se preduzele sve radnje na osnovu kojih će se utvrditi da li je neko počinio krivično djelo snimanjem Šćepanovićevog "majbaha" i pratnje.

"Povodom događaja na koji se odnose Vaša pitanja, dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću dao je uputstvo službenicima policije za preduzimanje svih zakonom propisanih mjera i radnji kako bi se prikupile sve relevantne činjenice za donošenje odluke da li u radnjama nekog lica ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti", saopšteno je "Danu" iz nikšićkog tužilaštva.

Iz Uprave policije u subotu je saopšteno da je zbog sačinjavanja snimka i njegovog širenja privedeno više osoba. Među njima su S.Đ., kojeg sumnjiče da je napravio sporni snimak, i Z.R., saradnica zaposlena u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću. S.Đ. je demantovao da je povezan s pomenutim događajem. Rekao je da nema nikakve veze sa snimkom koji je napravljen dronom, a koji je objavljivan na društvenim mrežama. Pojasnio je da je primijetio "majbah", ne znajući ko je u njemu, te uzeo mobilni telefon i kratko ga snimio.

Ipak, u policijskom saopštenju ovim povodom navedeno je, između ostalog, da preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji svih bezbjednosnih prijetnji.

"Izvršeni su pretresi na više lokacija u Nikšiću i privedeno je više lica, među kojima i saradnica zaposlena u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću Z.R., kojoj je, kako se sumnja, lice S.Đ. podijelilo snimak koji je prethodno sačinilo, a koji je potom podijeljen na društvenim mrežama. Od ovih lica su oduzeti digitalni uređaji, koji će biti predmet daljih informaciono-tehnoloških vještačenja, te će, nakon sprovedenih svih policijsko-tužilačkih aktivnosti i odgovarajućih vještačenja, i pribavljanja dokazne građe, Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja. Uprava policije preduzima intenzivne aktivnosti na identifikaciji svih bezbjednosnih prijetnji, praćenju kretanja teškog i organizovanog kriminala, suzbijanju hibridnog djelovanja i propagande koju sprovode interesne grupe uz podršku organizovanog kriminala" dodali su iz policije.