Podsjećamo, 2. maja u Zeti, na Plavničkom kanalu, dogodila se nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, druga povrijeđena a treća nestala. Od tada traje intenzivna potraga.

Nakon četvrodnevne potrage, ronioci Regionalnog ronilačkog centra (RRC) iz Bijele, pronašli su i iz vode Skadarskog jezera izvukli tijelo muškarca stradalog 2. maja u nesreći u Plavničkom kanalu.

Danilo Mijajlović iz RRC, kazao je Vijestima da je tijelo pronađeno nakon intenzivne i zahtjevne pretrage.

"Tijelo je predato nadležnim službama na dalje postupanje. U akciji pretrage, pored naših ronilaca, učestvovali su i pripadnici Ronilačke službe spašavanja Vatrogasnog društva iz Nikšića, Službe zaštite Glavnog grada, pripadnici UPSUL-a, kao i brojni mještani koji dobro poznaju prilike i teren na jezeru", rekao je Mijajlović.

U ovoj nesreći je 2. maja stradao Mladen Mađo Kaluđerović (44), a jedna osoba je lakše povrijeđena.