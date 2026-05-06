Epidemija je izbila na holandskom kruzeru koji je početkom aprila isplovio iz Argentine ka južnom Atlantiku.

Od sedam prijavljenih slučajeva, tri osobe su preminule, jedna je u kritičnom stanju (leči se u Južnoj Africi), a dvoje se hitno evakuiše u Holandiju.

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike potvrdilo je danas da je u pitanju retki andski soj hantavirusa. Za razliku od običnog, ovaj soj se prenosi direktno sa čovjeka na čovjeka.

Španske vlasti su rekle da imaju "moralnu i zakonsku obavezu" da dozvole putnicima da se iskrcaju nakon što je planirano odredište broda, Zelenortska ostrva, to odbilo, međutim regionalna vlada španskih Kanarskih ostrva ‌usprotivila se pristajanju kruzera.

Regionalni lider Kanarskih ostrva Fernando Klaviho zatražio je hitan ‌sastanak sa Pedrom Sančezom, španskim premijerom, kako bi razgovarali o ovom pitanju.

Potvrđen andski soj hantavirusa kod putnika sa kruzera, prenosi se bliskim kontaktom među ljudima

Retki andski soj hantavirusa, specifičan po tome što se može prenositi bliskim kontaktom među ljudima, potvrđen je kod pacijenata povezanih sa smrtonosnom epidemijom na holandskom kruzeru "MV Hondius".

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike saopštilo je da je ovaj soj identifikovan kod dvije osobe koje su sa broda evakuisane u tu zemlju. Epidemija je već odnijela živote tri putnika na kruzeru, koji je prije oko mjesec dana isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika.

Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), u sredu ujutru su sa broda evakuisane još tri osobe sa izraženim simptomima, kako bi nastavile lečenje u Holandiji.

Tamošnje ministarstvo spoljnih poslova preciziralo je da su među evakuisanima 56-godišnji Britanac, 41-godišnji holandski državljanin i 65-godišnji Nemac.

Generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus, izjavio je da, uprkos situaciji, ukupni rizik po javno zdravlje u ovoj fazi ostaje nizak.

On je dodao i da je pokrenut strog nadzor i praćenje kontakata: "Pratimo kako putnike koji su i dalje na brodu, tako i one koji su se već iskrcali".