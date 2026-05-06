Italijanska premijerka Đorđa Meloni oglasila se nakon što su društvenim mrežama počele da kruže lažne fotografije generisane vještačkom inteligencijom, među kojima je bila i jedna na kojoj navodno sedi na krevetu u donjem vešu.

Premijerka Italije Đorđa Meloni kritikovala je širenje AI generisanih "deepfake" fotografija na internetu, nakon što su slike koje prikazuju nju u provokativnim izdanjima postale viralne, prenosi Gardijan.

"Poslednjih dana kruži nekoliko lažnih fotografija mene koje su generisane pomoću vještačke inteligencije i koje su neki previše revnosni protivnici predstavljali kao stvarne", napisala je Melonijeva na Fejsbuku.

Ona je zatim pokušala da ublaži situaciju šalom:

"Moram da priznam da je onaj ko ih je napravio čak i poprilično poboljšao moj izgled."

Ipak, dodala je da je problem mnogo ozbiljniji.

"Činjenica ostaje da su ljudi danas spremni da koriste apsolutno sve kako bi napadali druge i širili laži", navela je italijanska premijerka.

Fotografija u donjem vešu izazvala buru

Melonijeva je uz objavu podijelila i jednu od spornih fotografija na kojoj navodno sjedi na krevetu obučena u donji veš. Riječ je o potpuno lažnoj slici napravljenoj pomoću AI tehnologije, ali su brojni korisnici povjerovali da je autentična.

Jedan od komentara glasio je:

"Da se jedna premijerka predstavlja u takvom stanju zaista je sramotno. Nedostojno funkcije koju obavlja. Ona nema osjećaj stida."

"Danas se to događa meni, sjutra može bilo kome"

Melonijeva je upozorila da "deepfake" sadržaji predstavljaju ozbiljnu opasnost i oblik sajber nasilja.

"Problem prevazilazi mene. Deepfake je opasno oruđe jer može da prevari, manipuliše i napadne bilo koga. Ja mogu da se odbranim. Mnogi drugi ne mogu", poručila je.

Dodala je i da bi jedno pravilo moralo uvijek da važi:

"Provjerite prije nego što povjerujete i razmislite prije nego što nešto podijelite. Jer danas se to događa meni, a sjutra može bilo kome."

Italija pooštrila zakon zbog AI sadržaja

Borba protiv zloupotrebe vještačke inteligencije postala je jedan od glavnih prioriteta vlade Đorđe Meloni.

Italija je prošlog septembra postala prva država Evropske unije koja je usvojila sveobuhvatan zakon o regulisanju vještačke inteligencije. Novi propisi predviđaju i zatvorske kazne za osobe koje koriste AI tehnologiju kako bi nanijele štetu drugima, uključujući pravljenje "deepfake" sadržaja.

Zakon je usvojen nakon velikog skandala sa pornografskim sajtom koji je objavljivao montirane fotografije poznatih Italijanki, među kojima su bile i Đorđa Meloni i liderka opozicije Eli Šlajn.

Fotografije su bile preuzimane sa društvenih mreža i javnih događaja, a zatim mijenjane uz vulgarne i seksističke opise. Italijanska policija je kasnije ugasila sporni sajt, dok je tužilaštvo u Rimu pokrenulo istragu zbog sumnje na osvetničku p*rnografiju, klevetu i iznudu.