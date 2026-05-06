U nastavku suđenja u Višem sudu u Podgorici, okrivljenima Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću i ostalim optuženima za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja, odbrana je predložila brojne dokazne predloge.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokat Nikola Martinović predložio je juče da se u nastavku dokaznog postupka kao svjedoci saslušaju bivši šef Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Peruničić, bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović, bivši šef ANB-a Savo Kentera, nekadašnji šef ANB-a Dragan Radonjić, šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Milorad Žižić, načelnik u odsjeku za teška krivična djela u SPO Dejan Knežević, te Zoran Backović, Ivan Đoković, Momo Mirković, Nikola Janičić i Neško Jaredić, kolege optuženog Petra Lazovića, piše Vijesti.

U nastavku suđenja u Višem sudu u Podgorici, okrivljenima Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Petru Lazoviću i ostalim optuženima za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja, odbrana je predložila brojne dokazne predloge.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić izjasnio se na predloge odbrane od ranije, dok je za predloge od juče kazao da će se izjasniti na narednom glavnom pretresu 15. maja.

"Protivim se da se pribavi kopija pasoša Petra Lazovića. Mišljenja sam da nije od značaja za odlučivanje u ovom predmetu imajući u vidu da je po ocjeni SDT-a identifikacija ovog okrivljenog pouzdano izvršena ranije provedenim dokazima u vidu Skaj komunikacija", kazao je tužilac.

Advokat Borivoje Borović je zatim pojasnio zašto je važno da se pribavi pasoš Petra Lazovića.

"Uvidom u pasoš Petra Lazovića može se utvrditi da nije prelazio državnu granicu i nije putovao u zemlje za koje SDT tvrdi da je boravio", kazao je Borović.

Vučinić se protivio da se pribave mjere tajnog nadzora za okrivljenog Nikolu Spasojevića, jer je mišljenja da to nije od značaja za odlučivanje u ovom predmetu.

Po ocjeni Vučinića, pouzdano je identifikovan uvidom u Skaj materijal.

Vučinić smatra da su fotografije ovog okrivljenog sastavni dio materijala korsnika pin-a za koji se vezuje optuženi Spasojević.

"Na pretresu 23. 12. 2025., odbrana je predložila da se angažuje vještak za radi pojašnjavanja analize materijala Skaja. Smatram da je predlog neosnovan, jer su pribavljeni po zamolnici sa pratećim elementima i parametrima koji omogućavaju analizu tih materijala za koju nije neophodno stručno znanje iz odgovarajuće oblasti", ocijeno je specijalni tužilac, prenose Vijesti.

Borović je kazao da su u sudskom predmetu "Šarić" u Beogradu, fotografije okrivljenog Nikole Spasojevića izdvojene iz predmeta jer su fotokopije.

Nakon kraće pauze, specijalno vijeće sudije Veljka Radovanovića odbilo je kao neosnovan predlog advokata Nikole Martinovića da se pribavi fotokopija pasoša Petra Lazovića, kao i da se pribave podaci o prelasku granice.

Sud je odbio i predlog advokata Predraga Đolevića da se pribavi sadržaj mjera tajnog nadzora (MTN) za optuženog Spasojevića.

Sud je odbio i predlog advokata Marka Radovića da se pribavi originalna Skaj dokumentacija koja je pribavljena od Holandije. Sud je odbio i ostale predloge odbrane.

"Protiv ovih rješenja nije dozvoljena žalba. Sud nalazi za sve dokazne predloge da su neosnovani iz razloga što za pojedine dokazne predloge se može utvrditi da se radi o pravno valjanimm dokazima, to je za dokaze koji su pribavljeni zamolbenim putem iz Republike Srbije. Za ostale dokazne predloge, po ocjeni suda je u dovoljnoj mjeri razjašnjena krivično pravna stvar, pa bi po ocjeni suda, vodilo ka odugovlačenju krivinog postupka. Pozivaju se branioci da iznesu nove dokazne predloge", kazao je sudija Radovanović.

U vezi za identifikaciju pin-a optuženog Radovana Mujovića, njegov branilac advokat Marko Radović je predložio da se pročita rješenje Višeg suda u Beogradu, specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal od 3. jula 2023. godine.

"Da se pročita i rješenje Apelacionog suda u Beogadu od 1. decembra 2023. Iz ovih rješenja se može utvrditi da se za isti vremenski period za isti pin korisnik, označava drugo lice, a koje se Mujoviću stavlja na teret. Utvrđeno je da je taj pun koristilo drugo lice", naveo je Radović.

Advokat Martinović je predložio da se u nastavku dokaznog postupka kao svjedoci saslušaju bivši šef Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Peruničić, bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović, bivši šef ANB-a Savo Kentera, nekadašnji šef ANB-a Dragan Radonjić, šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Milorad Žižić, načelnik u odsjeku za teška krivična djela u SPO Dejan Knežević, te Zoran Backović, Ivan Đoković, Momo Mirković, Nikola Janičić i Neško Jaredić, kolege optuženog Petra Lazovića.

"Okrivljeni Petar Lazović je jedina osoba u svim predmetima formiranim od 2022., koji je navodno bio član i 'kavačkog' i 'škaljarskog klana', sa Milom Božovićem. On je jedini čovjek u Crnoj Gori u svim kriminalnim organizacijama. Onda je jedni zaključak da je bio po zadatku koji se sadržao u otkrivanju kriminalnih grupa. To će vam saopštiti predloženi svjedoci", kazao je Martinović.

Advokat Dragoljub Đukanović je ocijenio da je jedina u istoriji stvorena kriminalna organizacija radi sticanja dobiti i moći u navodnoj kriminalnoj organizaciji je da jedni drugima prodaju cigarete i drogu.

"Predložio bih da sud se od Carina Crne Gore pribavi za 2020., jer se u optužnici navodi da su Ljubo Milović i Petar Lazović prodavali neocarinjene cigarete 'FM', 'trokadero' i 'merlin', bez da su plaćene propisane dažbine. Em nema cigareta, em nema nikakve potvrde od Carine jesu li ili nisu plaćene. Da li su cigarete ikada postojale, da li su plaćene ili nisu. Pa kada se to utvrdi, vidjeti stoji li ovakva pravna kvalifikacija. Predložio bih da se izvrše vještačenja za glas audio poruka na Skaju, jer su svi optuženi negirali da su ikada imali kriptovane telefone i da su to njihovi glasovi i njihovi telefoni. Da neko od vještaka čuje te glasovne poruke i čuje glasove optuženih", kazao je branilac Ljuba Milovića.

Advokat Predrag Đolević je rekao da njega kao branioca optuženog Nikole Spasojevića, interesuje njegova indentifikacija, odnosno da je razmijenio fotografije sa optuženim Zvicerom, kako je to navedeno u službenoj zabilješci.

"Nikola Spasojević ne poznaje Zvicera. Nikada nije koristio kriptu. Da se od kraljevine Holandije pribavi originalna prepiska od 9. do 23. decembra 2020., između korisnika pin-ova", rekao je Đolević.

Suđenje se nastavlja 15. maja.