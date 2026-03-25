Ceca htjela da bježi iz Nemačke, prietili noževima i gađali flašama: Pjevačica se prisetila svog prvog otpevanog veselja

Poznata pjevačica otkrila je kako je izgledala prva romska svadba na kojoj je pjevala.

Ceca Ražnatović je u svojoj emisiji gostima Đovaniju Bajramoviću, kompozitoru Ninoslavu Ninu Ademoviću, pjevačici Nadici Ademov i njenom bratu Bubi, priznala da je kao djevojka od samo 20 godina doživjela ogroman šok kada se susrela sa starim običajima dokazivanja nevinosti mlade.

"Prvo veselje, ja sam imala nekih 20-ak možda godina, to je bila neka Njemačka, pjevao je Šaban, Đurišićka Zorica, Zlata, Goca... I jednog momenta neko iz benda kaže: 'Sad se čeka da se iznese čaršaf", započela je Ceca svoju priču, priznajući da nije imala pojma o čemu se radi.

Nakon što su joj starije koleginice objasnile da se na čaršaf sipa alkohol kako bi se provjerilo da li je mlada djevica, pjevačica je ostala zatečena.

"Nisam znala gdje da bježim usred Njemačke"

"Ja sad ovako razrogačila oči, šokirana sam, i sad neka od koleginica kaže: 'Ne dao ti Bog ako se razlije. Begaj", prisjetila se Ceca uz osmijeh, dodajući da su joj objasnili i šta se dešava ako se ispostavi da mlada nije nevina.

"Kažem: 'Stvarno da bježimo?', kaže: 'Stvarno da bježimo'. Ja se pitam gdje da bježim, ne poznajem nikog. Kaže: 'Tu seijvaju i noževi! Flaše lete, ne znaš gdje se kriješ", prepričala je Ceca nevjerovatnu scenu sa svadbe.

Srećom, sve se dobro završilo, ali je pjevačici ovaj događaj ostao urezan u pamćenje.

"Zamisli imaš 19-20 godina, dolaziš na takvo veselje, prvi put u životu gledaš te običaje, a ja to nisam nikad vidjela. Prepala sam se, ne znam šta će da bude", rekla je Ceca u svojoj emisiji.

