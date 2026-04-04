Ceca u Jagodinu stigla sa unukom, pa zaustavila koncert: Obratila se Palminoj porodici pred krcatom halom

Ceca Ražnatović večeras, 4. aprila održava koncert u sportskoj dvorani u Jagodini, na kojem prisustvuje i porodica pokojnog Dragana Markovića Palme.

Ceca je u jednom momentu prekinula na kratko koncert, pa pred svima pozdravila Palminu porodicu i svojim potezom raznežila sve u hali.

Ona je odlučila da prijatelju koji je preminuo prije godinu i četiri mjeseca, posveti pjesmu. Pesmu "Dragane moj", Ceca je zapjevala sa posvetom Palmi. Njen gest posebno je dirnuo članove porodice, ali i mnoge u hali.

Ljudi iz Jagodine i drugih gradova, koji su došli samo zbog balkanske zvijezde večeras, uspeli su da zakrče nekoliko ulica, čekajući da uđu i uživaju u nastupu.

Ceca je stigla u Jagodinu u društvu unuka Željka, a atmosfera u hali bila je već uzavrela i prije nego što je koncert počeo - publika je pjevala Cecine hitove i dovikivala njeno ime.

Ovog puta Ceca je umjesto haljine odabrala džins koji joj je savršeno pristajao, ističući njenu vitku liniju.

