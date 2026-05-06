"Očekivao sam više od ćerki": Čola bez ustezanja progovorio o Uni i Lari, kažnjava ih, ali džabe

Zdravko je u više navrata pričao o naslednicama, te istakao da treba da rade na sebi.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Starija ćerka legendarnog pjevača Zdravko Čolić, Una, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima se vidi njen novi izgled. Na selfijima koje je objavila, primjetno je da je nadogradila kosu, a pratioci su odmah reagovali brojnim komentarima, ističući da nikada nije izgledala bolje, ali sve interesuje mišljenje njenog, oca pjevača Zdravka Čolića.

Poznati pjevač nikada nije krio da je veoma vezan za svoje naslednice, ali i da ima jasan stav kada je riječ o njihovom vaspitanju. U više navrata govorio je o tome kako gleda na njihovo odrastanje, ali i na savremene navike koje donosi novo vrijeme.

"Pa, ja bih to koliko god mogu odložio, bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvijek kažem, lijepo je da djeca malo prođu svijet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvijek sačeka", naveo je Zdravko Čolić tad za "IN Magazin".

U razgovorima za medije, Zdravko Čolić je otvoreno pričao o tome kako pristupa roditeljstvu i koliko je teško pronaći balans između popustljivosti i discipline.

"Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj djeci govorim stalno, znaš... Ja imam dvije ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali", rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

Posebno se osvrnuo i na Uninu ljubav prema fotografisanju i društvenim mrežama, priznajući da mu takve navike nisu bliske, ali da ih prihvata kao dio današnjeg vremena.

"Una samo nešto slika. Kaznim je, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", pričao je Čola za "Avaz".