Isplivao Čolin snimak iz svlačionice: Pjevač skinuo majicu i pantalone, žene padale u trans pre skoro 50 godina (Video)

Poznati pjevač miljenik je žena već decenijama.

Posle mnogo godina, u javnosti se ponovo pojavio snimak Zdravka Čolića iz 1978. godine. Video je nastao tokom pauze na jednom od njegovih koncerata na stadionu Koševo u Sarajevu.

Ovaj zapis je nedavno postao viralan na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju, posebno među ženskom publikom.

Na snimku se vidi kako mu tokom pauze prilazi novinar, dok se Čolić presvlači, nakon čega se rukuje s njim i komentariše da bi bilo izuzetno kada bi fudbalski klubovi Željezničar i Sarajevo imali toliku posjećenost kao njegov koncert.

"Imaju Željo i Sarajevo kad treba, to je najvažnije. Međutim, kad se loše igra, onda... Možda nije derbi baš najuspješniji, odnosno nije posjeta najuspješnija", odgovorio mu je pjevač.

"Nije lijepo. Bolje da je nema", međutim, koncert je ipak bio prekinut upravo zbog kiše.

Inače, na snimku se pojavljuje i Lokica Stefanović koja je s plesnom grupom Lokice bila je izuzetno popularna sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka.

Lokica i Čola su bili veliki prijatelji i ne samo da su zajedno sarađivali već su bili kao brat i i sestra. Lokica je više puta naglašavala da popularnog pjevača gleda kao rođenog brata. Međutim, samo jedna rečenica prekinula je dugogodišnju saradnju i druženje.

"Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vježbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Voljela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta", istakla je Lokica svojevremeno za medije.