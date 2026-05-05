logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sofiju Šašić skinuli sa leta zbog problema sa dokumentima: Našla se u velikom problemu i ne zna kako da ga riješi

Sofiju Šašić skinuli sa leta zbog problema sa dokumentima: Našla se u velikom problemu i ne zna kako da ga riješi

Autor Marina Cvetković
0

Sofija Šašić otkrila je nedavno da se na putovanjima suočava sa neočekivanim problemom zbog kojeg je čak bila i vraćena sa leta.

Sofiju Šašić skinuli sa leta zbog problema sa dokumentima Izvor: Instagram / sophiasasic

Iako je domaća javnost zna kao Sofiju Šašić, ćerka poznatog pjevača Željka Šašića je rođena u Njemačkoj, te je njeno ime u zvaničnim dokumentima upisano drugačije nego što je to uobičajeno na našim prostorima. Zbog ovog naizgled sitnog detalja, naslednica poznatog pjevača često doživljava velike neprijatnosti prilikom putovanja.

"Ne vjeruju mi da se moje ime pravilno piše Sophia Laura Šašić, a zapravo sam rođena u Njemačkoj i tamo se ime Sofija piše sa "ph" " objasnila je ona gostujući u "Vostcastu".

Ona je dodala da je morala da usvoji strogu naviku da svoje ime piše isključivo u originalnom obliku, jer su nedoslednosti između karata i dokumenata rezultirale otkazivanjem putovanja.

"Najveći problem mi je definitivno bio oko avionskih karata. Kada ja kažem nekoj ženi da mi otkuca avionsku kartu kao Sofija Šašić, a meni u pasošu piše Sophia Laura Šašić, otkažu me i skinu sa leta" požalila se Sofija, prisjećajući se šokantne situacije sa aerodroma.


Možda ce vas zanimati

Tagovi

Sofija Šašić pasoš ime putovanja problemi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ