Sofiju Šašić skinuli sa leta zbog problema sa dokumentima: Našla se u velikom problemu i ne zna kako da ga riješi

Sofija Šašić otkrila je nedavno da se na putovanjima suočava sa neočekivanim problemom zbog kojeg je čak bila i vraćena sa leta.

Iako je domaća javnost zna kao Sofiju Šašić, ćerka poznatog pjevača Željka Šašića je rođena u Njemačkoj, te je njeno ime u zvaničnim dokumentima upisano drugačije nego što je to uobičajeno na našim prostorima. Zbog ovog naizgled sitnog detalja, naslednica poznatog pjevača često doživljava velike neprijatnosti prilikom putovanja.

"Ne vjeruju mi da se moje ime pravilno piše Sophia Laura Šašić, a zapravo sam rođena u Njemačkoj i tamo se ime Sofija piše sa "ph" " objasnila je ona gostujući u "Vostcastu".

Ona je dodala da je morala da usvoji strogu naviku da svoje ime piše isključivo u originalnom obliku, jer su nedoslednosti između karata i dokumenata rezultirale otkazivanjem putovanja.

"Najveći problem mi je definitivno bio oko avionskih karata. Kada ja kažem nekoj ženi da mi otkuca avionsku kartu kao Sofija Šašić, a meni u pasošu piše Sophia Laura Šašić, otkažu me i skinu sa leta" požalila se Sofija, prisjećajući se šokantne situacije sa aerodroma.



