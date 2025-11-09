"Sofija je htjela da uzme moje prezime": Aca Lukas iznio detalje odnosa Željka Šašića i njegove ćerke

Aca Lukas govorio je o Željku Šašiću, kao i o bivšoj ženi Sonji.

Nakon razvoda Željka Šašića i njegove supruge Sonje, u javnosti se mnogo govorilo o odnosu pjevača i njihove ćerke Sofije. U jednom periodu, Sofija je čak uklonila očevo prezime sa društvenih mreža i umjesto njega stavila prezime svog tadašnjeg očuha, poznatog pevača Ace Lukasa.

Lukas je kasnije, gostujući u jednoj emisiji, otvoreno govorio o njihovom odnosu. Istakao je da Sofiju voli kao svoje dijete, da se uvjek lijepo slagao s njom, ali i da nikada nije želio da ona bude dio sukoba između njega i Željka.

"Nisam ja uzeo ženu Željku Šašiću, oni su se razveli kad smo Sonja i ja počeli priču. Ne znam što je on toliko ljut na mene, ja sam mu učinio dobro, dosta dobrih stvari sam mu učinio. Stvarno mislim da je dobar pjevač i da je mogao mnogo više u karijeri da postigne, ali nije. Ne mislim o njemu ništa loše, a druga stvar, on je otac djeteta koje je odraslo sa mnom, Sofijin otac, ona je moje peto dijete", rekao je on u emisiji "Pretres" i dodao:

"Međutim, nikada nisam htio da napravim situaciju da ona svog oca zaboravi ili tako nešto. Često sam bio inicijator da se vidi sa ocem. Mislim da danas imaju super odnos. I sa mnom ima super odnos. Nikada nisam htio da joj zamijenim oca, ali ona zna da sam uvjek tu za nju i do kraja života ću je gledati kao svoje dijete. Jednom prilikom sam Sofiju, ona je tada bila mala, pitao da li je išla kod tate skoro, rekla je da nije oko tri nedelje. Rekao sam joj da pozove tatu i da ću ja da je odvezem da se vide. Nije lijepo što je on pričao ružno za mene i Sonju, jer nikada Sofiju nisam htio da odvučem od oca, naprotiv... Jednom prilikom mi je rekla da bi voljela da se preziva Vuksanović. Ništa ljepše nisam u životu čuo i bilo mi je milo, ali nisam dozvolio to, jer sam se stavio u poziciju njenog oca. Ne treba joj to uzeti za zlo, tada je bila mala."

"Prvi put čujem da su Sonja i Lukas u ratu"

Podsetimo, Sofija Šašić je juče pred koncert Emine Jahović prokomentarisala sukob majke Sonje i Ace Lukasa:

"Nisam ispratila, ne znam da se dešava ikakav rat. Ja prvi put čujem da su u ratu, to je očigledno medijski rat. Ja ništa ne čitam, meni ljudi šalju. Jedna drugarica meni sve prosleđuje, mene ništa ne dotiče, ja sam oguglala na to, na loše komentare", rekla je ona.