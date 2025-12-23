Sofija Šašić proslavila rođendan: Mnogi u šoku koliko je godina napunila, gledaju joj fotke i i jedno im je sporno

Sofija Šašić snimala se kraj novogodišnje jelke sa rođendaskom tortom

Izvor: Instagram / sophiasasic

Ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, Sofija Šašić, danas obilježava svoj rođendan, a tim povodom oglasila se na društvenim mrežama snimkom koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Za ovu priliku Sofija je odabrala usku, svjetlucavu haljinu i visoke potpetice, dok je pozirala pored novogodišnje jelke i gasila svjećice na torti u obliku srca.

Izvor: Instagram / sophiasasic

Komplimenti na račun njenog izgleda nizali su se jedan za drugim, a čestitke su pristizale sa svih strana. Sofija je u opisu objave otkrila i da je napunila 26 godina.

Izvor: Instagram / sophiasasic

Inače, mnogi su bili u šoku kada su čuli koliko godina ima. Jednima influenserka izgleda mnogo mlađe, dok drugi smatraju da zbog pojedinih intervencija izgleda starije.

Pogledajte još njenih fotografija: