"Kad je došao Aca tek je bio haos": Sofija Šašić otkrila kroz šta je sve prošla jer je dijete poznatih roditelja

Sofija nije krila koliko joj je teško pao razvod roditelja, ali i to što je vršnjaci nisu prihvatali.

Izvor: Instagram/sophiasasic/printscreen

Sofija Šašić, ćerka pjevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, od ranog djetinjstva izložena je bila javnosti. O razvodu svojiih roditelja nije govorila u medijima, a nedavno je riješila da otvori dušu.

Sofija je govorila i o vršnjačkom nasilju koje je preživljavala nakon razvoda roditelja i svih nagađanja.

Pogledajte fotografije Sofije Šašić:

Agonija

"Ja sam trpjela mnogo uvrijeda u školi. Dođem u školu, a onda mi prozivaju suknju, majicu. Kažu mi: 'Izašla si na naslovnoj, šta se ti slikaš, šta se ti trpaš...' Uvijek sam imala svoje ja i znala sam da budem bezobrazna, pa kažem: 'Što se ti ne slikaš sa svojom mamom'. Nakon razvoda Željka i mame to je kulminiralo, a kad je došao Aca, tek je bio haos. Ali iz svega sam izašla zrelija, pametnija, poslije me više nije ni zanimalo... - govorila je Sofija za Adria TV.

"Mislim da sve ide iz kuće. Iz svoje škole osnovne nemam ni kontakt. Cio život sam se družila sa starijima i nisam se mnogo upuštala u neke druge odnose. Moje odjeljenje je bilo vrlo čudno u to vrijeme, tako da ne mogu da kažem da li su i dalje loši, ali kada sam bila mlađa definitivno je bilo dosta loše djece."

Razvod Željka i Sonje

Sofija je priznala kako je uticao razvod na nju kao dijete, a onda je ispričala kako je protekao susret Željka i Sonje nakon nekoliko godina od razvoda.

Pogledajte fotografije Sonje Vuksanović:

"Scena, svađa i rasprava dok su bili u braku nije bilo. Tek možda poslije razvoda kada sam ja malo porasla i psotala svjesna svega, tada je počela realnost da me udara. Najteže je bilo kada sam shvatila da smo svi odvojeni i da ne živimo zajedno. Sve kasnije mi je teže padalo nego sam razvod. Tata mnoge stvari pravda time da su to bile neke godine, tinejdžerski dani, ali nije baš to tako. Sada sam zrela i svjesna. Prijateljski odnos oni ne mogu nikada da imaju. Prije dvije godine su se sreli na jednoj svadbi i tada sam im rekla da sam ponosna na njih i kako su odglumili taj susret. On se njoj javio, izašao je po nas, ona se njemu lijepo javila, kao da se viđaju stalno i kao da su komšije. Rekla sam da su promašili profesiju i da su trebali da se bave glumom. Vrlo zanimljivo, da se oni dugačak period nijesu ni sreli ni vidjeli", pričala je Sofija za Adria TV.