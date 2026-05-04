Auto Sofije Šašić udario u konja: Životinja stradala na licu mjesta, ona se odmah oglasila

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu u blizini Zlatibora, kada je automobil u vlasništvu Sofije Šašić, ćerke Željka Šašića i Sonje Vuksanović, udario u konja koji je od zadobijenih povreda uginuo.
Sofija Šašić u trenutku nesreće nije bila u vozilu. Automobilom je upravljao njen vozač, koji se uputio ka Beogradu, dok je ona boravila u Crnoj Gori. Nesreća se dogodila na dionici od Nove Varoši ka Čajetini, kada je na put iznenada istrčalo krdo konja.
Oglasila se Sofija
Ovim povodom oglasila se i sama Sofija Šašić, koja je potvrdila da je njeno vozilo učestvovalo u udesu, te da je vozač bio nemoćan da izbjegne sudar.
- Nažalost, tačno je da je moj auto bio u pitanju. Vozač ga je vozio za Beograd, jer sam ja ostala u Crnoj Gori. Tragedija sa konjem desila se onog momenta kada je krdo konja izašlo na magistralni put, a kako su mi rekli, to nije moglo da se izbjegne. Slučaj je svakako predat nadležnim organima. Mnogo mi je žao što je došlo do toga i što je konj preminuo - rekla je ona.
Iako se na putu našlo više konja, samo je jedan stradao od siline udarca. Iz Policijske uprave Užice nezvanično su iznijeli detalje ove nesvakidašnje nesreće i potvrdili da vlasnik životinje još uvijek nije identifikovan.
- Nezgoda se dogodila u subotu 2. maja oko 22.45 časova. U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i životinja. Vozač putničkog vozila se kretao iz pravca Nove Varoši ka Čajetini i nezgoda se dogodila u mjestu Zlatibor. Nakon nezgode konj je uginuo. Policija je obavijestila Osnovno javno tužilaštvo u Užicu, takođe Zoo-higijenu Zlatibor, veterinarskog inspektora i komunlanu miliciju. Šteta na vozilu postoji. Konj nije imao ušnu markicu, pa samim tim je vlasnik nepoznat - priča izvor.