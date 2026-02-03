Brutalne slike vjerenice Saše Kovačevića: Pjevač se skinuo i pokazao trbušnjake, svi gledali Zoranu u crvenom bikiniju

Saša Kovačević je objavio slike s odmora, a prvi put pažnja nije bila usmjerena samo na njegovu mišićavu građu

Izvor: Instagram/sasakovacevic

Pjevač Saša Kovačević je krajem prošle godine, nakon deset godina ljubavi vjerio je svoju djevojku Zoranu Tasovac u egzotičnom i romantičnom okruženju.

Saša je u jednom momentu dok se fotografisao sa svojom ljepšom polovinom, kleknuo i iz zadnjeg džepa izvadio prsten. Po povratku sa odmora Saša Kovačević je održao koncert u Beogradu, a u prvom redu je sjedjela njegova buduća supruga. Zanimljivo je da je samo par redova iza nje sjedjela njegova bivša djevojka Jovana Jocić.

Sada je Saša Kovačević objavio sliku sa Tajlanda na kojem je pokazao i kako Zorana izgleda u bikiniju:



