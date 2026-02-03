logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brutalne slike vjerenice Saše Kovačevića: Pjevač se skinuo i pokazao trbušnjake, svi gledali Zoranu u crvenom bikiniju

Brutalne slike vjerenice Saše Kovačevića: Pjevač se skinuo i pokazao trbušnjake, svi gledali Zoranu u crvenom bikiniju

Autor Dragana Tomašević
0

Saša Kovačević je objavio slike s odmora, a prvi put pažnja nije bila usmjerena samo na njegovu mišićavu građu

Brutalne slike vjerenice Saše Kovačevića Izvor: Instagram/sasakovacevic

Pjevač Saša Kovačević je krajem prošle godine, nakon deset godina ljubavi vjerio je svoju djevojku Zoranu Tasovac u egzotičnom i romantičnom okruženju.

Saša je u jednom momentu dok se fotografisao sa svojom ljepšom polovinom, kleknuo i iz zadnjeg džepa izvadio prsten. Po povratku sa odmora Saša Kovačević je održao koncert u Beogradu, a u prvom redu je sjedjela njegova buduća supruga. Zanimljivo je da je samo par redova iza nje sjedjela njegova bivša djevojka Jovana Jocić.

Sada je Saša Kovačević objavio sliku sa Tajlanda na kojem je pokazao i kako Zorana izgleda u bikiniju:


Tagovi

Saša Kovačević vjerenica slike

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ