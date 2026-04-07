Saša Kovačević postaje otac: Zorana u drugom stanju

TRUDNA VJERENICA SAŠE KOVAČEVIĆA Stigle srećne vijesti u porodicu pjevača
Vjerenica pjevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac je trudna.
Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a Blic piše da je vjerenica pjevača u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dijete.
Saši će ovo biti prvo dijete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem koju je pjevač prihvatio kao svoju.
Saša je govorio i o velikoj želji da postane otac.
- Nadam se. To je sam Gospod koji kaže da li je vrijeme ili nije i to ne zavisi samo od nas, a da mi imamo želju, i te kako je imamo, ali to nije nešto na šta mi možemo da utičemo, donekle možemo... Ključ svega je pronaći osobu sa kojom to želiš i ja svima želim da nađu svoju srodnu dušu, to je jedna od najljepših i najvećih stvari pored toga da dobiješ dijete, naravno. Iskra je nama bila dobra priprema za bebu.
Ona do šeste, sedme godine nije spavala, budila se u 2, 3 ujutru, pa ne spava do 4 i to, a mi smo uvek željeli da svi budemo zajedno u istoj prostoriji, tako da sam se navikao i na nespavanje i moram priznati da je u tom nekom periodu mog momačkog života bilo teško prilagoditi se u startu jer si navikao na neki drugi tempo i na neki drugi život. U startu je bilo to da se prilagodiš na neki porodičan život i izazov, ali kad postoji ljubav svi izazovi se lako prelaze.