Saša Kovačević postaje otac: Zorana u drugom stanju

Saša Kovačević postaje otac: Zorana u drugom stanju

Autor Dragana Tomašević
TRUDNA VJERENICA SAŠE KOVAČEVIĆA Stigle srećne vijesti u porodicu pjevača

Saša Kovačević postaje otac

Vjerenica pjevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac je trudna.

Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a Blic piše da je vjerenica pjevača u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dijete.

Saši će ovo biti prvo dijete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem koju je pjevač prihvatio kao svoju.

"Iskra je nama bila dobra priprema za bebu"

Saša je govorio i o velikoj želji da postane otac.

- Nadam se. To je sam Gospod koji kaže da li je vrijeme ili nije i to ne zavisi samo od nas, a da mi imamo želju, i te kako je imamo, ali to nije nešto na šta mi možemo da utičemo, donekle možemo... Ključ svega je pronaći osobu sa kojom to želiš i ja svima želim da nađu svoju srodnu dušu, to je jedna od najljepših i najvećih stvari pored toga da dobiješ dijete, naravno. Iskra je nama bila dobra priprema za bebu.

Ona do šeste, sedme godine nije spavala, budila se u 2, 3 ujutru, pa ne spava do 4 i to, a mi smo uvek željeli da svi budemo zajedno u istoj prostoriji, tako da sam se navikao i na nespavanje i moram priznati da je u tom nekom periodu mog momačkog života bilo teško prilagoditi se u startu jer si navikao na neki drugi tempo i na neki drugi život. U startu je bilo to da se prilagodiš na neki porodičan život i izazov, ali kad postoji ljubav svi izazovi se lako prelaze.

Možda ce vas zanimati

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ