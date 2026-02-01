Edita Aradinović otkrila da je planirala trudnoću: Evo čime ne bi voljela da joj se dijete bavi

Edita Aradinović iskreno je govorila o trudnoći.

Edita Aradinović nedavno je otkrila najlepše vijesti i priznala da je u blagoslovenom stanju. Pjevačica je sada progovorila o trudnoći i priznala da je bebica bila planirana.

"Trudna sam i to je jedna lijepa i normalna vijest. Ovo je bila jedna zdrava odluka i nije se desilo tek tako. Ne znam sad šta bih voljela i kako bih voljela, ali ne bih da na dijete sad kao prenosim neke svoje frustracije. Možda na primjer ne bih voljela da se bavi javnim poslom, na primjer. Ne znam na primjer da li žene odlijepe u trudnoći zbog hormona. Ne znam ni jesam li ja odlijepila", pričala je Edita za Vostkast.

Tajno vjenčanje

Kako pišu mediji, Edita i Nenad planiraju tajno vjenčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.

Vjenčanje će obaviti u Srbiji, ali će detalje pokušavati da zadrže u strogoj tajnosti.

Ovako je Edita nedavno pričala o vjenčanju

Naime, ona je otkrila da ne misli da je papir bitan za srećan brak, kao i da je važno sa kime se i kako slažete u četiri zida i koliko ljubavi postoji.

"Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam jednom, a drugi drugo. Ne zato što sam nešto razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka", rekla je za Blic i dodala:

"Meni bi bilo stresno i da napravim vjenčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nešto. Ja vjerujem da papir znači u tom nekom smislu da si se prema nekome obavezao, ali sve zavisi od osobe do osobe. Sve zavisi na kraju sa kime živiš i sa kakvim si partnerom. Ja sam bila svjesna toga da će javnost u nekom trenutku da sazna ko je meni dečko, nisam htjela da se to krije. Pojavili smo se normalno, ali ne planiram da se pojavljujem sa njim stalno i svuda."