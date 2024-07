EDITA UHODILA DINA MERLINA, REAGOVALO OBEZBJEĐENJE: Progovorila i o ljubomori - "Umjela sam da mu polupam stan..."

Edita Aradinović otkrila je ko joj je najviše pomogao tokom karijere, ali i kog je pjevača uhodila.

Izvor: K1 prinscreen

Popularna pjevačica Edita Aradinović nedavno je otvorila dušu o svojim počecima, i dotakla se zanimljivih trenutaka iz karijere.

Tako je u emisiji Goce Tržan otkrila da je postojao jedan ozbiljan pad u njenoj karijeri nakon napuštanja grupe "Ministarke", ali i da joj je baš u tom momentu najviše pomogla Emina Jahović.

"Kao dijete obožavala sam njenu muziku. Bila mi je velika čast kada me je pozvala i pitala za duet. U tom periodu sam izašla iz Ministarki i bila sam na nuli. Nisam imala plan kako ću dalje. Rasplakala sam se od sreće. Iako se to nije u tom momentu dogodilo, nisam se obeshrabrila, već sam bila ubijeđena da će do toga doći. Dogodilo se kada je radila svoj beauty projekat. Zvala me da otpjevamo tu pjesmu, koja mi se jako dopala", kaže Edita.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pjevačica se dotakla na trenutak i privatnog života i otkrila da je u vezama uvjek bila dominantna i da je zbog toga uvek ona bila ta koja je ostavljala partnere.

"Ranije sam uvjek bila dominantna u vezi, što uopšte nije dobro. Svakog momka sam ja ostavljala, nikada nisam bila ostavljena i nisam patila. Možda zato što sam ja duboko u sebi znala, da ako dođe do raskida, da neću preživjeti i onda sam ja to u svojoj glavi namještala bolje ja nego on. Nikada ranije nisam pristajala na kompromise", rekla je Edita i dodala da je u tom periodu bila veoma ljubomorna.

"Umjela sam da mu polupam stan, automobil i bacila sam mu sve stvari kroz prozor."

Izvor: Printscreen/Instagram

Od tog perioda, mnogo se promenila i više nije "bolesno" ljubomorna, a spremna je i na kompromise.

"Vrlo je važno da u svakom odnosu budeš potpuno iskren. Spremna sam da sklanjam čarape za njim, da ga pustim da igra igrice, da izađe sa društvom. Dosta sam tolerantnija. Takođe, ja sam isto luda i imam svoje mane. Kada vidiš koliko on mora da istrpi i da uprkos svim tvojim manama te takvu voli, to je ono što mene ispunjava. Ja ne mogu da živim ako nisam voljena", dodala je.

jEdita je u emisiji Goce Tržan, ispričala anegdotu sa koncerta Dina Merlina, koga je silno želela da upozna, ali je obezbjeđenje spriječilo u tome.

"Za moj rođendan je imao koncert u Kragujevcu. Otišla sam sa Nemanjom Antonićem. Kada smo stigli tamo pokušala sam da se iskradem i da mu uđem u bekstejdž, pošto je bio blizu. Krenem da uđem, trebalo mi je bukvalno metar, samo da mu mahnem, ali me je obezbeđenje presrelo i vratilo nazad", ispričala je pevačica u emisiji "Goca show" na televiziji K1.