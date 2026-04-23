Svim drugaricama skidala muževe, sem jednoj: Zbog nje radila što nije za 7 ljubavnika, klečala i ribala joj podove

Na današnji dan rođena je čuvena glumica Širli Meklejn, a njeno prijateljstvo sa Elizabet Tejlor bilo je javnosti više nego zanimljivo

Decenijama je Širli Meklejn prisutna na filmskoj sceni, kao neko koga publika rado gleda i kome se uvek vraća. Njena karijera obeležena je nizom kultnih ostvarenja, od romantične komedije "The Apartment", preko dirljive drame "Terms of Endearment", koja joj je donela i Oskara, pa sve do nezaboravnih uloga u filmovima "Steel Magnolias" i "Sweet Charity".

Upravo zbog takvih projekata, glumica se danas smatra pravom holivudskom legendom koja je ispisala istoriju sedme umetnosti u Holivudu.

No, iza blistave karijere krio se i bogat privatni život, ali jedno prijateljstvo zauzimalo je posebno mesto u medijima. Reč je o njenoj bliskoj vezi sa ikonom filma Elizabet Tejlor, koja je često bila na meti komentara zbog burnog ljubavnog života i reputacije "serijske preljubnice".

Ipak, za Širli, Liz je bila mnogo više od naslova u novinama - bila je prijateljica čije joj prisustvo i danas nedostaje, čak i godinama nakon njene smrti 2011. godine.

Iako se Elizabet Tejlor nije proslavila odnosom sa prijateljicama kojima je "skidala" muževe, nikada ništa slično nije uradila sa Širli. Naprotiv, za nju je radila ono što nije ni za jednog muža.

Tako je svojevremeno Širli Meklejn, u razgovoru za CBS, dok je govorila o svojoj novoj knjizi "Zid života", otkriudotakla i interesantnih pojedinosti o svojoj pokojnoj drugarici. Tako je, recimo, ispričala da je ona obožavala da riba podove, ali isključivo u Širlinoj kući.

"Ona je želela da bude domaćica, makar pored mene", započela je Širli Meklejn voditelju Liju Kauanu i našalila se: "Mada, ne znam, možda su mi podovi uvek bili prljavi... Družile smo se tako dugo. Ona je bila vanvremenska prijateljica."

Podsetimo, Liz Tejlor postala je velika zvezda vrlo mlada i gotovo ceo svoj život je bila poznata i obožavana ličnost, zbog čega je bila razmažena i prava diva.

Imala je poslugu koja je umesto nje radila kućne poslove i za nju se to podrazumevalo, ali se za glumicu sve promenilo 1983. godine, kada je na Klinici "Beti Ford" lečila svoju zavisnost od akholola i tableta.

"Tokom boravka tamo, morala je da radi stvari koje ranije nikada nije činila", pričao je kasnije njen sin Kristofer Vajlding u dokumentarnom serijalu "Elizabet Tejlor: Superzvezda buntovnica".

Širli Meklejn i ranije je pričala o tome da je Elizabet imala običaj da joj počisti pod, a u razgovoru sa Leonardom Lopateom 2011. godine se prisetila kako je čistila za njenim psom.

Kako je Širli otkrila njen pas još uvek nije bio dresiran, pa je vršio nuždu po kući, kada je Elizabet Tejlor jednom prilikom odlučila da počisti nered.

"Uzela je papirni ubrus, spustila se n kolena, pokupila sve i oprala pod. Onda je rekla: 'Samo želim da budem domaćica! Samo želim jednostavan život!'", ispričala je glumica, koja je na pitanje šta joj u vezi s Liz najviše nedostaje odgovorila:

"Bila je iskrena."

