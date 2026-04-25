Prizor na groblju ostavlja bez teksta: Otac Mirke Vasiljević stradao u nesreći, a ovako izgleda njegov spomenik

Autor Dragana Tomašević
Glumica Mirka Vasiljević je jednom prilikom govorila o gubitku oca

Glumica Mirka Vasiljević iskreno je progovorila o teškoj porodičnoj priči koja je obilježila njen život – gubitku oca prije njenog rođenja.

Iako nikada nije imala priliku da ga upozna, po njemu je dobila ime, a uspomenu na njega nosi duboko u sebi kao važan dio sopstvenog identiteta.

„Oca sam izgubila prije nego što sam se rodila, još tokom mamine trudnoće. Takav je bio splet okolnosti. To je moj krst, nosim ga hrabro i ponosno“, rekla je glumica u emisiji „Pretres“.

Uprkos gubitku, istakla je da joj je majka Mirjana bila najveća podrška, dok su muške figure iz porodice i okruženja igrale ključnu ulogu u njenom odrastanju.

Mirka je naglasila da joj, iako je odrasla bez oca, nijesu manjkali muški uzori.

„Dosta imamo jakih muških figura u porodici. Vezana sam za teču, deku, doskoro i za deku sa tatine strane koji je preminuo. Takođe, mnogo mi je značio učitelj od prvog do četvrtog razreda“, rekla je glumica, ističući koliko su ti odnosi oblikovali njen život.

 Mirkin otac, Mirko, bio je poznat po svom šarmu i stilu, a njegov život tragično je prekinut u saobraćajnoj nesreći 1990. godine, kada je imao samo 26 godina. Prema riječima Boža Spasić, koji ga je poznavao:

„Bio je divan momak, holivudski ljepotan, Džejms Din. Njegova majka mu je kupila mercedes, u kojem je kasnije nastradao. U njegovu čast, na Bežanijskom groblju podignut je neobičan spomenik, koji se sastoji od njegove statue, dok sjedi na haubi automobila.“

