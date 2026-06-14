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Preminuo glumac iz serije "Mućke": Njegova ćerka potvrdila je tužne vijesti

Preminuo glumac iz serije "Mućke": Njegova ćerka potvrdila je tužne vijesti

Autor Marina Cvetković
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Glumac Piter Hepelvajt umro je u 59. godini.

Preminuo glumac iz serije "Mućke": Njegova ćerka potvrdila je tužne vijesti Izvor: Youtube printscreen / BBC

Britanski glumac Peter Heppelthwaite preminuo je u 59. godini, potvrdila je njegova agencija „Apollo Artist Management“.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije i izraze saučešća, a uzrok smrti za sada nije saopšten. Iza sebe je ostavio troje odrasle djece.

 U emotivnoj poruci agencija je navela da je Hepelvajt bio izuzetno talentovan glumac, reditelj i mentor, koji je tokom karijere ostavio dubok trag na televiziji, u pozorištu i na filmu.

Od glumca se oprostila i njegova kćerka Džordžija Hjuor-Hepelvajt, poručivši da je njen otac nakon duge borbe preminuo okružen porodicom.

Publika ga je pamtila po ulozi Džeda u seriji „The Green Green Grass“, dok su ga gledaoci na ovim prostorima imali priliku gledati i u popularnoj seriji Only Fools and Horses („Mućke“).

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Tagovi

serija Mućke glumac Piter Hepelvajt mućke

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