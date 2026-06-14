Preminuo glumac iz serije "Mućke": Njegova ćerka potvrdila je tužne vijesti

Glumac Piter Hepelvajt umro je u 59. godini.

Izvor: Youtube printscreen / BBC

Britanski glumac Peter Heppelthwaite preminuo je u 59. godini, potvrdila je njegova agencija „Apollo Artist Management“.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije i izraze saučešća, a uzrok smrti za sada nije saopšten. Iza sebe je ostavio troje odrasle djece.

It comes with great shock and sadness that we have to report of the death of actor Peter Heppelthwaite, Jed from the Only Fools spinoff ‘the green green grass’



Our heartfelt condolences and warm wishes go out to his family and close friends.pic.twitter.com/kUnGf3zQER — Only Fools and Horses News (@onlyfoolsnews)June 14, 2026

U emotivnoj poruci agencija je navela da je Hepelvajt bio izuzetno talentovan glumac, reditelj i mentor, koji je tokom karijere ostavio dubok trag na televiziji, u pozorištu i na filmu.

Od glumca se oprostila i njegova kćerka Džordžija Hjuor-Hepelvajt, poručivši da je njen otac nakon duge borbe preminuo okružen porodicom.

EastEnders and Only Fools and Horses star Peter Heppelthwaite dies aged 59https://t.co/To7yX8hjah — Manchester News MEN (@MENnewsdesk)June 14, 2026

Publika ga je pamtila po ulozi Džeda u seriji „The Green Green Grass“, dok su ga gledaoci na ovim prostorima imali priliku gledati i u popularnoj seriji Only Fools and Horses („Mućke“).