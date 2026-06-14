Sigurnosne kamere snimile pucnjavu u Surčinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U subotu, 13. juna, u Surčinu u Beogradu dogodila se pucnjava, a kako saznaje „Telegraf“, sigurnosne kamere snimile su cijeli incident. Policija i dalje traga za osumnjičenim kineskim državljaninom koji je pucao na kuću drugog kineskog državljanina.

Prema navodima medija, osumnjičeni je svojim automobilom došao do kuće oštećenog. Najprije je vikao, a potom izvadio pištolj i ispalio hitac u pravcu objekta.

Nakon pucnjave, vratio se u vozilo i pobjegao sa lica mjesta.

U incidentu nije bilo povrijeđenih.

Policija je izuzela snimke sa sigurnosnih kamera, koji predstavljaju jedan od ključnih dokaza u istrazi, a vozilo koje je koristio osumnjičeni već je identifikovano.