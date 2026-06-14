Najmanje šest lica poginulo je u sudaru dva helikoptera u zapadnom dijelu Rio de Žaneira, saopštili su vatrogasci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz vatrogasne službe su naveli da prve informacije ukazuju na to da je došlo do sudara u vazduhu.

"Potvrđeno je šest poginulih, a svi su bili članovi posada letjelica koje su učestvovale u nesreći", navodi se u saopštenju.

2 helicopters collide mid-air in Recreio dos Bandeirantes, Southwest of Rio de Janeiro. Six people have died in this unfortunate incident.pic.twitter.com/c34jhhjgwT — Andleeb (@1stepAndleeb)June 14, 2026

Gradonačelnik Rija Edvardo Kavaljere izjavio je da su se u jednom od helikoptera nalazili i strani državljani.

Helikopteri su se srušili na parking prodajnog centra električnih automobila, izazvavši požar koji je zahvatio najmanje 20 vozila.