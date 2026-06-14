Kako prenosi RTCG, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru poručio je da je država ostvarila značajan napredak, te da bilateralna pitanja sa Hrvatskom ne bi smjela predstavljati prepreku evropskim integracijama.

Izvor: screenshot European Parliament

Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i očekuje se da će biti usvojena, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec, prenosi RTCG.

Šarec je za TVCG kazao da je izvještaj izbalansiran i da sadrži i pozitivne i negativne aspekte stanja u zemlji, ali da ukupna ocjena predstavlja snažan podsticaj za nastavak evropskog puta.

„Taj izvještaj je vrlo pozitivan. Mislim da je najpozitivniji do sada. Neki kažu da je previše pozitivan, ali građanima treba dati nadu i volju. Očekujem da će biti prihvaćen“, rekao je Šarec, prenosi RTCG.

Govoreći o evropskim integracijama, on je istakao da je posebno važno što, za razliku od ranijih godina, trenutno ne postoje prepreke koje dolaze iz same Evropske unije.

„Lideri su jasno poručili da je proces ozbiljan i da se neće pojaviti neko ko bi ga kočio sa strane Evropske unije, kao što je to bio slučaj u prošlosti“, naveo je Šarec.

Kako prenosi RTCG, on smatra da Crna Gora i dalje ima dosta posla do punopravnog članstva, ali je naglasio da je trenutno ispred ostalih država kandidata za ulazak u Evropsku uniju.

Šarec je poručio da podržava punopravno članstvo Crne Gore, ocjenjujući da zemlja koja je ostvarila značajan napredak treba da bude adekvatno nagrađena na kraju procesa.

Komentarišući odnose između Crne Gore i Hrvatske, Šarec je naglasio da bilateralna pitanja ne smiju uticati na evropski put bilo koje države.

Prema njegovim riječima, iskustvo North Macedonia pokazalo je koliko bilateralni sporovi mogu usporiti integracije, zbog čega smatra da takva pitanja ne bi trebalo da budu prepreka ni Crnoj Gori.

Govoreći o mogućnosti zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja do kraja godine, Šarec nije želio da daje precizne prognoze, poručivši da će jesen pokazati koliko je država napredovala u ispunjavanju preostalih obaveza na putu ka članstvu u European Union.