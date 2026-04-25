logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Gospođo, molim vas idite, vratićemo novac": Anđelka priznala da je zbog jedne žene htjela da prekine predstavu

Autor Dragana Tomašević
0

Glumica Anđelka Stević Žugić otkrila da se 350 ljudi u sali smijalo, samo je ona sjedjela prekrštenih ruku

"Gospođo, molim vas idite, vratićemo novac": Anđelka priznala da je zbog jedne žene htjela da prekin Izvor: RTS 1/Screenshot

Glumica Anđelka Stević Žugić progovorila je o neprijatnosti koju je doživjela jednom prilikom tokom izvođenja predstave, ističući da je u jednom trenutku poželjela čak i da prekine izvođenje zbog reakcije jedne žene iz publike.

Kako je ispričala, odmah je primijetila gospođu koja je sjedjela u prvom redu, sa šeširom na glavi, koja joj je privukla pažnju.

„Bila je jedna gospođa u prvom redu sa velikim šeširom, sva dama, centralno je sjedjela ispred mene. I privukla mi je pažnju tim šeširom, i naravno da sam se njoj obraćala i u nju gledala. Međutim, ona je sve vrijeme sjedjela prekrštenih ruku, sa nekom osuđujućom facom, prevrćući očima“, rekla je Anđelka.

Dodaje da ju je takva reakcija izuzetno iznervirala, do te mjere da je izgubila fokus sa ostatka publike.

„Ja sam poslije 20 minuta samo nju željela da zadovoljim. 350 ljudi se smije i lijepo im je, ali mene oni nijesu zanimali, već samo ta žena – da nju odobrovoljim. Kada sam vidjela da mi to teško ide, poželjela sam da ustanem i kažem joj: ‘Gospođo, molim vas, samo idite, zračite me jako loše, evo vratićemo novac za kartu, pošto vidim da vam nije lijepo’“, ispričala je glumica.

 Nenad Jezdić prekinuo predstavu u Beogradu

Anđelka nije jedina glumica koja je doživela neprijatnu situaciju, a njen kolega Nenad Jezdić je nedavno zbog toga prekinuo predstavu u Beogradu.

 Već nakon prvih pola sata izvođenja predstave u Zvezdara teatru i pokušaja da na suptilan način objasni čovjeku iz publike koji ga je snimao da prekine to da radi, Nenad Jezdić morao je i direktno da mu se obrati.

Sa pozornice je doviknuo: „Skloni to iz ruke“.

Jezdić je, uprkos tome, maestralno vodio priču koja traje dva sata, dok je jedan gledalac iz trećeg reda sve vrijeme koristio telefon. U trenutku dok su se iza glumca smjenjivale potresne slike stradalog naroda, muškarac iz publike snimao je monodramu.

Iako je publika prije početka predstave više puta zamoljena da odloži telefone, uz jasno upozorenje da je snimanje i fotografisanje zabranjeno, pojedinci se toga nijesu pridržavali.

Tagovi

Anđelka stević žugić glumica anđelka prpić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ