Andreana Čekić se prepolovila: Došla na svirku u miniću, nisu je prepoznali (Foto)

Pjevačica Andreana Čekić uspela je da drastično smrša i dovede liniju do savršenstva, a sada je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

Pjevačica Andreana Čekić je sinoć nastupala u jednom prijestoničkom klubu, a mediji su primijetili da je drastično smršala. Otkrila je da je skinula višak kilograma zahvaljujući redukovanoj ishrani, kao i plivanju.

"Pazim šta jedem iskrena da budem, trudim se. Plivam puno i u suštini je to - to. Kada sam smršala, sada je mnogo lakše da se to održava."

Na pitanje da li je plakala od gladi kao njena koleginica Dara Bubamara, kroz osmjeh je rekla:

"Više sam plakala kada sam imala višak kilograma, kada se obučem i vidim da to nije kako treba. Kada nađeš sebi jaku motivaciju i pogledaš percepciju nije teško smršati. Ja nisam neko ko puno jede, samo sam jela pogrešne stvari i u pogrešno vrijeme. Mene je motivisalo sve, željela sam da konačno budem i izgledam onako kako treba."

O emotivnom životu nije željela puno da govori, ali je poručila:

" I dalje sam zaljubljena i srećna sam. Svi kažu da sam mirnija dosta, ali ne znam šta se desilo. Čudno mi je to, ali nisam nervozna. Nisam išla na psihoterapije, tako neki period mi naišao. Valjda sam srećna i zadovoljna, pa zato", rekla je Andreana, pa otkrila šta to treba da posjeduje muškarac da bi je osvojio.

"Ako pričamo o partnerstvu, ne postoji recept, nemam tačno napisano šta mora da bude ili da kaže. Moram ja da osjetim "ono nešto", a to se rijetko dešava.

