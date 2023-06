MAJKU MIRKE VASILJEVIĆ STE VIDELI NA TV-U, A NE ZNATE KO JE: Ima stresan i odgovoran posao iz senke, a izgleda BRUTALNO!

Mirka Vasiljević je često govorila o pokojnom ocu, a malo ko zna koliko je njena majka uspešna.

Izvor: Prva/screenshot

Glumica Mirka Vasiljević ne krije privatan život. Naprotiv, rado priča o porodici i više puta je istakla da ima veliku pomoć od roditelja. Ipak, malo ko zna da njena majka radi veoma odgovoran posao. Mirjana Vasiljević je kontrolorka letenja i direktorka Sektora za upravljanje vazdušnim saobraćajem, meteorološke usluge i usluge vazduhoplovnog informisanja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

Tim poslom - da sprečava sudare aviona u vazduhu - bavi se od 1985. godine. Imala je samo 15 godina kada je odlučila da je vazduhoplovstvo njen poziv. Nakon prakse u srednjoj školi u kontroli letenja, prošla je regrutaciju i od asistentkinje na sektoru, preko svih pozicija u Sali na sektoru, instruktorke, šefice odeljenja, načelnice, stigla je do sadašnje funkcije.

Mirjana je jednom prilikom istakla da je posao kontrolora letenja veoma dinamičan i stresan jer se odluke donose u realnom vremenu, a radi se u okruženju gde nije sve predvidivo.

"Zato obuka na radnom mestu traje i po godinu i po dana, a do dobijanja licence za samostalan rad prođe do tri godine. U međuvremenu se prolazi vežba na simulatoru, sve moguće situacije kako bi u datom trenutku kontrolor odmah znao kako da reaguje, zatim radi paralelno sa instruktorom", kazala je Mirjana i dodala da je stalna edukacija neophodna. Prilikom regrutacije, od novih kolega se zahtevaju određene psihofizičke sposobnosti, pored veština koje se očekuju da su urođene kod kontrolora letenja.

Ona je detaljnije objasnila i dinamiku radnog vremena. "Propisano je koliko sati godišnje moram da imam i u kom vremenskom periodu i trudim se da jedan dan u nedelji provedem u sobi. Kad se desi neka specifična situacija, to se onda pamti i razmišlja se da li ste dovoljno dobro odreagovali, pogotovu kad nemate iskustva. I to onda odlazi u nesvesno i snove. Svi to sanjamo", zaključila je Mirjana.

Pogledajte kako izgleda majka Mirke Vasiljević:

MAJKU MIRKE VASILJEVIĆ STE VIDELI NA TV-U, A NE ZNATE KO JE: Ima stresan i odgovoran posao iz senke, a izgleda BRUTALNO!

...i kako govori o svom poslu: