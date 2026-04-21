Čedi Jovanoviću otkazivali organi: Progovorio o stravičnim zdravstvenim problemima, davali mu par nedelja života

Čedomir Jovanović dotakao se najtežeg perioda u životu otkrivši potresne detalje

Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom

Političar Čedomir Jovanović svojevremeno je prošao kroz pravu golgotu zbog narušenog zdravstvenog stanja. Kako je nedavno otkrio, njegovi problemi krenuli su nakon preležanog korona virusa, a ozbiljne zdravstvene komplikacije umalo su ga koštale života.

Zbog potpunog zastoja rada pluća, usled teškog oblika infekcije, dugo je morao da bude na bolničkom liječenju van granica naše zemlje.

Kako je dalje objasnio, medicinski stručnjaci tada uopšte nisu imali optimistične prognoze u vezi sa njegovim oporavkom.

- Pre dvije ili tri godine sam onako baš bio na ivici i jako sam se loše osjećao, teško sam disao. Praktično, to su sve bile posledice korone i svega onog što sam proživeo, da sad ne ulazim duboko u tu priču. Posle svih ljekara koji su konstatovali da je to to, i da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mjesecu - rekao je.

Da je situacija bila i više nego alarmantna, svedoči i činjenica da su vitalni organi u jednom trenutku počeli da gube funkciju. Uprkos zastrašujućim medicinskim parametrima i stanju koje je ukazivalo na najgori mogući scenario, političar ističe da se sa cijelom situacijom suočavao sa neverovatnom smirenošću.

- Kapacitet pluća mi je sa 8,2 litra pao na 0,7. Razmena gasova u plućima mi je bila 60 odsto, znači ono što udahnem sa tih 0,7 litara, 60 odsto pluća prihvate, ostalo odbace. Počeli su da mi otkazuju organi, baš je bila onako jedna tragična situacija, koju sam ja onako sa jednim čudnim mirom nosio - ispričao je on u podkastu za Večernje novosti.

