Čeda Jovanović se slomio zbog bivše žene dok ga prijatelj snima: "Hodam užasno sam, postao sam čudan"

Čeda Jovanović čitao je poeziju na ivici suza.

Čedomir Jovanović provodio je vrijeme čitajući knjigu Vera, nada, krvoproliće svom prijatelju Aleksandar Kos, sa kojim trenutno živi, a u jednom trenutku emocije su ga savladale.

Tokom čitanja, nije uspio da zadrži suze, pa se prisjetio i svoje bivše supruge Jelena Jovanović.

"Ti znaš da je lavanda moje omiljeno cvijeće?", upitao je Čeda Aleksandra Kosa, a onda dodao kako zamišlja sebe i Jelenu: "U polju lavande Jelenina slika, pošto nje više nema".

"Hodam užasno sam, jedinstvenim putem, u polja lavande... Ljudi govore da sam se promijenio, kažem im da je to jedinstven put. I lavanda mi je kožu obojila, pa sam i sam sebi čudan postao", čitao je Čedomir Jovanović sa suzama u očima.

Čeda o Jeleni

"Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čovjeku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živio. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne djece. Mene je kao čovjeka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vrijeme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svijet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj mjeri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni", pričao je ranije Čeda.

"Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne smije prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vijestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog djece, prijatelja, društva, nego prije svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo."