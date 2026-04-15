Prijatelj Čede Jovanovića napravio emotivno iznenađenje za njegov rođendan: Isplivao snimak iz stana, tu je i pjevačica

Aleksandar Kos oduševio je Čedomira Jovanovića za njegov 55. rođendan.

Političar Čedomir Jovanović napunio je 55 godina 13. aprila, a tim povodom u njegovom domu upriličeno je slavlje.

Čedu je u stanu dočekalo iznenađenje koje je organizovao njegov najbolji prijatelj Aleksandar Kos. Aca je donio tortu i šampanjac, a zatim mu posvetio i kratku pjesmicu. Slavljenik je oduvao svećice, zamislio želju, nakon čega su svi zajedno nazdravili.

Na svom Instagram profilu Kos je danas podijelio emotivne trenutke sa proslave, a na fotografijama i snimcima vidi se i pjevačica Ana Bekuta koja je takođe prisustvovala slavlju.

Inače, Čedu je sačekalo još jedno iznenađenje iznenađenje, dobio je čestitku od svoje djece.

"Dragi tata, želimo ti srećan rođendan. Volimo te beskrajno i bićemo uz tebe zauvijek. Miša, Jana, Zora i Anđa", piše na papiriću.

Podsjetimo, pjevačica Ana Bekuta iznenadila je Čedu upadom u njegov stan. Naime, Jovanoviću je povodom rođendana blizak prijatelj priredio posebno iznenađenje, koje je ovaj dan učinilo još nezaboravnijim.

"Srećan ti rođendan, 100 godina. Evo vidi, nisu imali dvije petice", rekla je pevačica.