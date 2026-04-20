Aca Kos progovorio o vjeridbi i svom opredeljenju, pa priznao "Sve Čeda plaća"

Prijatelj Čede Jovanović iskreno je govorio o njihovom odnosu.

Aca Kos je iskreno odgovarao na škakljiva pitanja o privatnom životu, vjeridbi sa Čedom kao i odnosu sa njegovom bivšom ženom Jelenom.

On je otkrio da li ga pogađaju komentari o njegovom opredeljenju.

"Ne pogađaju me nagađanja o mom opredeljenju. Čeda i ja se znamo dugi niz godina, od samog mog dolaska u Beograd. Imam veliko poštovanja prema njemu, njegovoj sestri kao i Jeleni."

"Dobijao sam uvredljive poruke zbog druženja sa Čedom. Iskreno, to su sve bile poruke sa lažnih profila, ali meni to uopšte ne znači. Meni samo znači mišljenje ljudi koje volim i poštujem, ostalo me ne dotiče."

Spekulisalo se da je Kos bio u braku sa Ruskinjom, ipak on tvrdi da su bili vjereni.

"Nisam bio u braku sa Ruskinjom, bili smo vjereni i jedno vrijeme smo živjeli u Njemačkoj, a jedno vrijeme u Moskvi. Nije došlo do tog koraka da se vjenčamo", priznao je Kos.

Aca je otvoreno govorio o odnosu sa bivšom suprugom poznatog političara,

"Družio sam se sa Jelenom i i dalje smo u kontaktu. Upoznao sam je preko Čede i za nju me samo vežu lijepe uspomene. Doživljavam je kao sestru."

Kos bi dao život za svog prijatelja

"Da, uvijek. On je moj prijatelj dok sam živ, ne postoje riječima kojima može da se objasni naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Nikada u životu nisam imao takvog prijatelja. Sve bih uradio za njegovu djecu. Nije tačno da me nisu na početku prihvatili, oni su savremena djeca i uvijek su me prihvatali kao i Jelena i Čeda", rekao je i otkrio da sve račune plaća Čeda:

"Ne plaćam račune, sve Čeda plaća."

