Marko Bulat uhvaćen ispred stana na Novom Beogradu

Izvor: YouTube/screenshot/Premijera

Pjevač Marko Bulat oglasio se prvi put nakon turbulentnog perioda sa suprugom Marijom.

Prvo je Marija prijavila supruga za nasilje, a juče je i ona završila u policijskoj stanici nakon što je pjevač zvao patrolu jer je "pravila haos na Novom Beogradu".

Pogledajte:

Vidi opis Prva izjava Marka Bulata nakon što ga je žena prijavila za nasilje: Juče on zvao policiju zbog nje, sad se pomirili? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 9 / 9 AD

Danas je Marko uslikan dok se vraćao iz prodavnice u zajednički stan, a na pitanje medija kako je i šta se dešava, sa osmijehom rekao:

- Ja sam dobro, sve je dobro. Sve je dobro, hvala Bogu.

Šta se dešava u porodici Bulat?

Nedavno se u porodičnom domu pjevača Marka Bulata odigrala prava drama nakon što ga je supruga Marija prijavila za nasilje.

Ona se nakon toga oglasila, pa je iz stana okupljenim medijima objasnila da čeka da se Marko vrati, kako bi sa djecom napustila stan u kom se nasilje i desilo, a objasnila je da će ipak da povuče prijavu.

Izvor: Kurir

- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog djece da budem dobro. Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovdje. Pa šta da radim? Uzeću djecu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da djeci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - rekla je Marija tada, pa je potom otkrila da je povukla prijavu protiv pjevača: "Povukla sam prijavu, to je to."