Nasrnuo na suprugu i zadao joj nekoliko udaraca? Policija pozvana jutros u 7:30, evo šta se dešavalo u stanu

Autor Dragana Tomašević
0

Mediji pišu da je Marko Bulat navodno fzički nasrnuo na suprugu i zadao joj nekoliko udaraca.

Nasrnuo na suprugu i zadao joj nekoliko udaraca Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevača Marka Bulata je supruga Marija jutros oko 7:30 časova prijavila za nasilje u porodici. Kako saznajemo, nakon kraće verbalne rasprave Marko je navodno fizički nasrnuo na nju.

Marko Bulat je prema pisanju medija Mariji navodno zadao nekoliko udaraca nakon što su se posvađali. Ona je upućena na ljekarski pregled, a pjevač je završio u policijskoj stanici.

Marko i Marija i prije bili u centru skandala

Marko je prje tri godine prijavio suprugu za nasilje.

- U afektu mi je svašta izrečeno, pa sam je prijavio. Ona je bila dio mnogih afera, jesam prijavio nasilje u porodici. Njene izjave neću da komentarišem, nisam sigurno samog sebe davio! Vidjećemo od ponedeljka da li ćemo se razvesti, danas u razgovoru sa njom nisam vidio sa te strane želju da brak opstane - govorio je Marko tada u emisiji Jovane Jeremić.

- Kada je neko izuzetno bolestan, nezadovoljan time da nije dobar partner, ne može zbog bolesti da pruži maksimum, dođe do ovakvih stvari, mora doći do razumijevanja - dodao je bio tom prilikom.

(Blic, MONDO)

