Marko Bulat zvao policiju dok je Marija vrištala: Isplivali novi detalji drame, nastao skandal u 6 ujutru

Marija Bulat nakon provoda stigla je u stan i napravila haos, a Marko je morao da zove policiju.
Marija Bulat je nakon što je prije dva dana prijavila supruga Marka Bulata za fizičko nasilje, jutros je opet uznemirila komšije. Kako saznajemo, drama se odvijala u šest ujutru nakon što je supruga pjevača došla iz provoda.
Ona je stigla u stan nakon noćnog izlaska sa prijateljima, a onda je počela da vrišti i viče iz petnih žila. Marko ovaj trenutak nije mogao više da podnese pa je odmah pozvao policiju koja je stigla ubrzo, a oni su pozvali i Hitnu pomoć. Mariji je urađen alko-test, a onda je odvedena u policijku stanicu gdje će ostati danas do 12 časova.
Podsjetimo, ovo nije prvi put da se problemi ovakvog tipa dešavaju u porodici Bulat, jer je prije samo tri godine pjevač prijavio suprugu za nasilje. Ona mu je tada nanijela povrede zbog kojih je završio u Urgentnom centru.
Ko je Marija Bulat?
Marija Bulat ima burnu prošlost, pa je 2021. godine uhapšena zajedno sa još dvije osobe u policijskoj akciji na Novom Beogradu.
Policija je na Novom Beogradu u Bloku 38. upala u kozmetičku salon za koji se ispostavilo da je lokal koji drži Marija Bulat, žena pevača Marka Bulata.
Intervenisalo je šest automobila Intervetne jedinice i prilikom akcije uhapšeno je tri muškarca i jedna žena, a ispostavilo se da je riječ o Mariji Bulat. Zaplijenjeno je i tri automobila.
Izvor: Kurir/ MONDO